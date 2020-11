Izmenama zakona stroža kontrola poštovanja mera – veća ovlašćenja komunalnim inspektorima i milicajcima

Hitne izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti trebalo bi da budu usvojene sledeće nedelje. To će omogućiti strožu kontrolu poštovanja mera.

Izmene Zakona daće veća ovlašćenja komunalnim inspektorima i milicajcima, koji će od usvajanja moći da kontrolišu poštovanje mera zaštite od koronavirusa, poput nošenja maski i držanja distance u zatvorenim i na otvorenim prostorima, i da pišu prekršajne naloge.

Ovlašćenja za to trenutno imaju samo sanitarni inspektori, kojih u Srbiji ima 140.

Tako će se obezbediti pravni okvir koji će omogućiti policajcima da kažnjavaju nenošenje maske na licu mesta, a komunalnim milicajcima i inspektorima dati uz to i ovlašćenja sanitarnih inspektora. Važnost ovog pravnog okvira više puta je naglašavao epidemiolog Predrag Kon.

„Izmenama zakona, mandatnu kaznu od 5.000 dinara za nenošenje maske moći će da izriču i redovni policajci i to na licu mesta. Onaj koga policajac zatekne bez maske u zatvorenom prostoru i napiše mu kaznu imaće mogućnost da odmah ili u roku od osam dana plati upola manje – 2.500 dinara dana ili podnese zahtev za sudsko odlučivanje u tom roku“, navela je ranije zamenica sekretara Vlade Srbije i članica radne grupe za imenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Tamara Stojčević.

Kako je navela, izmenama se uvodi i mera lične zaštite, koja ranije nije postojala jer se zbog dosadašnjih zaraznih bolesti, poput ebole i drugih koje su u Zakonu nabrojane, nije insistiralo na ličnoj odgovornosti, zaštiti.

„U slučaju korone se ispostavilo da je to ključno. Uvodimo je kao meru koja mora da se poštuje po Zakonu, na osnovu nje se izriču kazne, ali suština nije u kaznenoj, već u preventivnoj politici“, istakla je Tamara Stojčević.

Prema poslednjim informacijama, fizička distanca od metar i po obavezna je i u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Nošenje maski u zatvorenom je takođe obavezno, ali to ne znači da ćete nužno biti kažnjeni ako sedite u kafiću ili kancelariji i nemate masku, jer propisima nije striktno definisano na kojoj distanci treba da se nosi niti koliko vremena, prenosi Sputnjik.

Zato će na komunalnim inspektorima i milicionerima biti da procene da li je situacija u zatvorenom prostoru rizična ili nije.

„Ako vi i kolega sami sedite u kancelariji od 15 kvadratnih metara za dva udaljena stola, onda je zaista glupo insistirati da se maske nose. Ali ako 10 ljudi sedi u jednoj kancelariji sto do stola, onda maske moraju da se nose. To je od slučaja do slučaja. Ni zakon ni uredba ni mera ne može da predvidi sve moguće situacije“, objašnjava Stojčevićeva.

Nošenje maski na otvorenom nije obavezno, osim ako se na nekom mestu ne nalazi veći broj ljudi, a nema dovoljno prostora za bezbedno rastojanje među njima.

Kazne od 5.000 do 300.000

Visina kazne za nepoštovanje protivepidemioloških mera kreću se od 5.000 do 300.000 dinara. Postoji razlika da li se odnose na fizičko ili pravno lice, kao i naravno o kakvom se prekršaju radi.

Kako je i ranije navedeno, ako lice ne plati kaznu u roku od osam dana ili ne podnese zahtev za sudsko odlučivanje, u sud stiže konačan nalog na izvršenje.

Takav nalog izvršava se tako što se kažnjenom obustavi deo zarade preko poslodavca, blokira račun do naplate kazne ili se izrečena novčana kazna menja za rad u javnom interesu (osam sati rada u javnom interesu za 1.000 dinara) ili kaznu zatvora po principu jedan dan zatvora jednak kazni od 1.000 dinara.

Izvor: B92