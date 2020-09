Izvršenje gradskog budžeta manje za oko deset odsto nego ranijih godina

Na drugoj sednici Skupštine Grada, koja je sadržala 18 tačaka dnevnog reda, među najznačajnijim je izveštaj o izvršenju budžeta Grada Čačka za prvih šest meseci ove godine. Prema rečima predsednika Skupštine Igora Trifunovića on je manji od planiranog i iznosi 35, 33 procenta.



-S obzirom na pandemiju korona virusa to je bilo za očekivati. Sredstva nisu realizovana. U prethodnim godinama izvršenje budžeta je bilo od 42 do 45 odsto, tako da je sada sigurno za 10 odsto manje. Posledica je neodržavanja manifestacija, kao i nefunkcionisanja vrtića, dosta sresdtava nije upotrebljeno… To ne znači da ta sredstva neće biti adekvatno raspoređena i nadamo se da ćemo u poslednjerm kvartalu dostići neki zacrtani procenat izvršenja – rekao je Igor Trifunović.



Pred odbornicima se našlo i donošenje programa za podsticaj privrede Lokalne ekonomske uprave za razvoj za 2020 godinu. Prema ovom programu definisaće se uslovi da, kako kaže predsednik Skupštine, Gradsko veće već na sledećoj sednici raspiše javni poziv za sve privredne subjekte sa teritorije grada Čačka. Oni će moći da koriste sredstva u iznosu od deset miliona dinara predviđena budžetom za ovu godinu.



-I ranije smo imali ovakve konkurse. Oni se odnose na proširenje proizvodnje, kupovinu nove opreme, sertifikaciju proizvoda… Novim planom je predviđeno da se finansiraju i udruženja ili klasteri, odnosno udruživanje radi zajedničkog nastupa na nekim inostranim tržištima – rekao je predsednik Gradskog parlamenta.

I. M.