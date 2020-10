Jeremić očekuje pokušaj dijaloga vlasti i opozicije

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, izjavio je danas da očekuje da u narednom periodu dođe do pokušaja uspostavljanja dijaloga vlasti i opozicije o budućim prevremenim izborima u narednih godinu i po dana, dodajući da ukoliko dođe do posredovanja Evropske unije (EU) taj dijalog treba prihvatiti.

Jeremić je na sednici Glavnog odbora u Čačku rekao da tako nešto ne očekuje samo puko razmišljajući, dodajući da stranka ima intenzivne kontakte sa partnerima iz sveta, pre svega EU.

“Možemo očekivati da će u narednom periodu doći do ponude EU da učestvuje kao neka vrsta posrednika dijaloga vlasti i opozicije o okolnostima u kojima bi mogli da se održe predstojeći prevremeni izbori”, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, ponude drugih aktera trebalo bi uzeti sa ogromnom rezervom ili ih odbiti.

Govoreći o zahtevima, Jeremić kaže da Narodna stranka traži da vlast poštuje ustav i zakone.

“Ne tražimo ništa van onoga što nam je garantovano kao građanima Srbije ustavom i zakonima, drugo je pitanje do koje mere i na koji način ova vlast poštuje ustav i zakone. Ono što bi trebalo da bude u prvom planu jesu pitanja iz domena medija Javni servis, kao i zloupotreba televizija sa nacionalnom frekvencijom. Drugo je sprečavanje zloupotreba državnih resursa u kampanji”, istakao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da smo jedina zemlja u Evropi uz Belorusiju, koja ima upitnost legitimiteta svojih izabranih institucija.

“Danas smo jedini parlament u Evropi uz Belorusiju u kome nema čak ni fingirane opozicije, a politički analitičari i profesionalne diplomate Srbiju danas zvanično klasifikuju kao hibridni režim. To nije propaganda, to nije politika, to je formalna klasifikacija Srbije. Srbija je danas hibridni režim, živimo u hibridnom režimu, hibrid čega, mi ovde okupljeni u ovoj sali to dobro znamo”, naveo je on.

Lider Narodne stranke, obraćajući se članovima Glavnog odbora, rekao je da je Srbija danas hibrid tiranije, korupcije, nemorala, kriminala, izdaje.

“Srbija je danas dostigla dubinu kojoj nije mogao niko da se nada kada je poslednji put 2012. godine na demokratski način menjana vlast i kažnjavana vlast koja nije postupala sa očekivanjima svojih građana”, rekao je Jeremić.

Bojkot je težak put pun odricanja za jednu političku organizaciju u nastajanju i u rastu kao što je Narodna stranka, naglasio je on, podsetivši da su kao prva stranka opozicije odlučili da ne učestvuju na izborima održanim u junu.

“Narodna stranka je bila jedina koja se nijednog trenutka nije predomišljala. Za nas nije bilo kalkulacija, dali smo reč građanima Srbije i održali je. Neki nisu imali snage, ali bojkot lažnih izbora 21. juna je uspeo i želim da vam na tome čestitam”, poručio je Jeremić.

Jeremić je rekao da nakon pandemije korona virusa više ništa neće biti isto, dodajući da će političke, ekonomske, bezbednosne odluke koje se budu donosile u svetu uticati na nekoliko narednih generacija.

Izvor: MNA