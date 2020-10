JKP „Vodovod“: radovi na više lokacija

Kvarovi na vodovodnoj mreži: Ulica Bosanska, Bulevar Tanaska Rajića kod firme „Lastva“, u Miokovcima na dva mesta. Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratkotrajno nestajanje vode u pomenutim ulicama do završetka radova. Nakon popravke pukle cevi može doći do zamućenja vode u cevima. Tada otvoriti sva točeća mesta do pojave bistre vode.

Od izvođačkih radova, Balkanska. I dalje se radi na zameni priključaka.

I u Donjoj Trepči je u toku priključenje novih potrošača.

U ostalim delovima vodosistema snabdevanje vodom je redovno.

