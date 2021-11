КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАО ЧАЧАК ПРЕ СТО ГОДИНА?

Zbog produžetka zabrane izlaska na ulice u periodu od 17:00 sati do pet časova narednog dana, došlo je i do promena u radnom vremenu prodavnica. Supermarketi će raditi u vremenu od 07:00 do 15:00 časova. Jedan broj manjih prodavnica, kao i apoteke radiće do 16:00 časova. Izvor: MNA

