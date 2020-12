Kako se suočiti sa strahom od koronavirusa?

Psihoterapeut Vera Despotović kaže za RTS da strah od koronavirusa može biti dobra i korisna reakcija, ali samo ako ga prihvatamo i ne potiskujemo.



Ona objašnjava da se ljudi poslednjih meseci najčešće žale da situacija izazvana epidemijom koronavirusa predugo traje.



„U martu i aprilu smo očekivali da će sve trajati par meseci, da će doći do promene i da će se završiti. Ljudi su se u tom periodu, tokom prvog pika epidemije, nekako anestezirali, ali sada, kada su se suočili sa time da korona nije prošla, suočavaju se i sa anksioznošću kako prihvatiti realnost“, objašnjava Despotovićeva.

Kaže da se ljudi plaše do kada će epidemija da traje i pitaju kako da se reorganizuju u novonastaloj situaciji.

„U periodima krize strah može čak i da nam pomogne zato što nam pomaže da se suočimo sa situacijom u kojoj smo i nađemo način kako da se izborimo sa njom“, ističe Despotovićeva.

Naglašava da je strah dobra reakcija, ali samo ukoliko smo svesni te reakcije, prihvatamo je i ne potiskujemo.

„Mnogi ljudi negiraju da su uplašeni, iz straha da ne bi ušli u paniku. Misle da će strah brže proći ako se ne suočavaju sa njim“, kaže Despotovićeva.

„Dobro je napraviti strukturu dana“



Vera Despotović navodi i da je u našoj kulturi još uvek zastupljeno mišljenje da muškarac ne sme da se plaši, već treba da bude snažan i odvažan.

„Mnogi ljudi ne žele da se suoče sa tim i to dovodi do većih komplikacija. Dolazi do potiskivanja, to pravi anksioznost i napetost koja može da pređe u paniku. Onda je teže da racionalno mislimo“, objašnjava Despotovićeva.

Smatra da je korisno razdvojiti problem na stvari koje ne možemo da promenimo i stvari koje možemo da promenimo.

„Ne možemo da promenimo činjenicu da korona postoji i da će trajati još neko vreme, ali možemo da se reorganizujemo na način da je što bolje podnesemo“, objašnjava Despotovićeva. Kaže da je dobro napraviti strukturu dana – da svaki dan znamo šta ćemo da radimo i čime da se bavimo.

„To daje sigurnost i osećanje izvesnosti. Neki ljudi su koncentrisani samo na to da primaju informacije, broje koliko je njih na respiratorima, koliko je obolelih, gde se ko nalazi… To stvara napetost i anksioznost“, ističe Vera Despotović.

Izvor: RTS