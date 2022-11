Kinoskop u Čačku

Još jedna izuzetna prilika da vidite nešto novo u Filmskom i video

programu Galerije, u ponedeljak, 14. 11. u 20 časova u Galeriji Risim

predstavićemo vam Festival analognog eksperimentalnog filma ‘Kinoskop“.

U susret ovogodišnjem izdanju festivala u Beogradu početkom decembra,

Nikola Gocić i Marko Milićević će vam predstaviti koncept festivala i

izbor najboljih ostvarenja iz prethodne dve godine. Nakon projekcije,

naravno, uslediće najdragoceniji deo programa, razgovor sa gostima.

Prostor se greje, ulaz je besplatan. Hvala Ministarstvu kulture na

značajnoj podršci ovom programu.

O programu:

Festival analognog eksperimentalnog filma Kinoskop osnovan je 2019.

godine, u saradnji Marka Milićevića, osnivača audio-vizuelne inicijative

Kino-pleme, i Nikole Gocića, filmskog recenzenta i vizuelnog umetnika,

sa idejom očuvanja istraživačkih tendencija u radu sa celuloidnom trakom

u digitalnom dobu. 2020. i 2021. kustoskom duetu se pridružuju Ejla

Kovačević, filmska kritičarka i dugogodišnja saradnica Međunarodnog

filmskog i video festivala 25 FPS, kao i Aleksandra Dalihou, bivša

urednica na portalu MUBI.com. Za tri godine postojanja, prikazan je

sijaset kratkometražnih, ali i par dugometražnih naslova podeljenih u

tematske celine, od intimnog „dnevničkog“ filma, preko smelih žanrovskih

dekonstrukcija i subverzivnih poigravanja sa raznovrsnim temama, do

mistifikujućih fantazija prožetih duhom alhemijske imaginacije, a

simbolično su dodeljene i nagrade za najuspešnija ostvarenja u nekoliko

kategorija. Neizostavni deo programa čini Live Soundtrack u okviru kojeg

muzičari sa lokalne alternativne scene uživo izvode svoje verzije

skorova, u prethodnom dogovoru sa autorima filmova.

Program projekcije:

EKTADOME / Laura Trager | 2020 | 03:06 | Nemačka | 16mm

CONSTANT AGITATION / Christopher Gorski | 2021 | 07:20 | Nemačka | 16mm

THE TOOTH OF TIME / Hannu Nieminen | 2021 | 4:06 | Finska | Super 8

IT WAS LIKE THAT IN THE 90s / Christian Schneider | 2020 | 02:00 |

Brazil | Super 8

ANIMA / Jared Michael Sobotka | 2019 | 6:37 | SAD | 16mm

IT WILL END IN TEARS / Susu Laroche | 2018 | 8:18 | SAD | 16mm

NOONWRAITH BLUES / Kamila Kuc | 2020 | 03:29 | Velika Britanija | Super

8

PROLOGUE TO THE TAROT : GLENNA / Brittany Gravely & Ken Linehan | 2018 |

5:06 | SAD | 16mm

ALEPH / Antonia Luxem | 2019 | 3:25 | Velika Britanija | Super 8

SHIMMER / Betty Blitz | 2019 | 04:27 | Austrija | 16mm

DAWN / Nona Catusanu, Katherine Castro, Liza Gipsova (Red Dawn Trio) |

2021 | 07:55 | SAD | 35mm

NORTHSTARLING / Trevor Mowchun, Daniel Gerson | Kanada | 13:00 | 2019 |

16mm

O gostima:

Marko Milićević rođen je u Beogradu. Diplomirani je pravnik, a poseduje

i sertifikat kursa filmske režije. Jedan je od osnivača Kino Plemena,

filmske laboratorije opremljene za rad sa analognim formatima, a od

2014. i urednik programa Live Soundtrack, mesečnog događaja za uživo

izvođenje eksperimentalne i elektronske filmske muzike. Član je sastava

Old Soviet Dogs i autor nekoliko kratkih filmova snimljenih na super

osmici i 16mm, ili nastalih upotrebom arhivskih snimaka, a prikazivanih

u Mađarskoj, Hrvatskoj i Brazilu.

Radio je kao muzički novinar što ga je inspirisalo da pokrene

Popscotch.org, internet žurnal posvećen elektronskoj muzici koji ex-YU

scenu istražuje putem intervjua i semplera. Kao muzičar, prednost daje

istraživanju tekstura elektronske muzike, glasovnim improvizacijama i

tzv. konkretnoj muzici, kao i saradnji sa vokalnim umetnicima (Olja

Nikolić – Kia) i pesnicima (Tamara Šuškić).

Nikola Gocić (rođen in Nišu, 1980) po profesiji je arhitekt, a iz

strasti filmski recenzent, pisac i vizuelni umetnik. Autor je bloga

NGboo Art gde objavljuje svoje tekstove o filmovima i predstavlja svoje

umetničke radove, a čest je saradnik filmskog režisera Ruzbeha Rašidija,

osnivača Experimental Film Society-a. Nekoliko njegovih eseja objavljeno

je u knjizi Luminous Void: Twenty Years of Experimental Film Society

(Dablin, Irska, 2020).

Njegovi kratki stripovi izlagani su na Međunarodnom salonu stripa u

Beogradu (2010, 2014, 2016, 2018, 2019) i na Festivalu stripa u Lucernu,

u Švajcarskoj (2016). Početkom 2018, zaljubio se u kolažnu tehniku i do

danas stvorio na stotine digitalnih kolaža. Održao je četiri samostalne

izložbe, bio jedan od finalista Artbox.Project-a u Veneciji, a na

kratkometražnim filmovima sarađivao je sa njujorškim underground

umetnikom Martinom Del Karpiom, kao i sa nemačkim kompozitorom i

režiserom Martinom Gerikom.