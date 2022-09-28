Kultura Obrazovanje

КЊИЖЕВНИ КЛУБ „СЛОВЦЕ“ ЗА ДЕЦУ ОД ОСАМ ДО 12 ГОДИНА

G. D. Komentara (0)

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ позива децу да слободно време искористе тако што ће учествовати у раду Књижевног клуба „Словце“, који постоји у оквиру ове установе:

-Ако имате од 8 до 12 година, aко волите да читате и разговарате о прочитаном, ако уживате у игри речима и литерарном стварању, придружите се Књижевном клубу „Словцеˮ! Састанке Клуба води Оливера Недељковић, књижевник и библиотекар, у сарадњи са колегама. Информације можете добити на Одељењу за децу и младе чачанске Библиотеке.

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