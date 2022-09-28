КЊИЖЕВНИ КЛУБ „СЛОВЦЕ“ ЗА ДЕЦУ ОД ОСАМ ДО 12 ГОДИНА

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ позива децу да слободно време искористе тако што ће учествовати у раду Књижевног клуба „Словце“, који постоји у оквиру ове установе:
-Ако имате од 8 до 12 година, aко волите да читате и разговарате о прочитаном, ако уживате у игри речима и литерарном стварању, придружите се Књижевном клубу „Словцеˮ! Састанке Клуба води Оливера Недељковић, књижевник и библиотекар, у сарадњи са колегама. Информације можете добити на Одељењу за децу и младе чачанске Библиотеке.