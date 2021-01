Koliko je Agencija za lekove zabeležila neželjenih reakcija na vakcine u Srbiji

Agencija za medicinska sredstva i lekove do sada je u Srbiji zabeležila 62 neželjene reakcije posle vakcinacije građana. Pavle Zelić iz Agencije ističe za RTS da to nije razlog za zabrinutost i da su sve te reakcije očekivane. Najviše je lokalnih, na mestu uboda. Istakao je da su srpski eksperti kompetentni da na najbolji način provere vakcine.

Pavle Zelić je, gostujući u Jutarnjem dnevniku, rekao da su dosadašnji rezultati vakcinacije u Srbiji odlični i da će nam to pomoći da se preokrenu strašne brojke zaraženih, hospitalizovanih i preminulih od kovida.

Prema najnovijim podacima u Srbiji je vakcinisano više od 400.000 ljudi. Na pitanje o neželjnim reakcijama, Pavle Zelić je rekao da su do sada zabeležene 62.

Kako ističe taj broj ne zvuči strašno, ali pokazuje da Agencija pažljivo prati šta se dešava. Od tog broja, 35 reakcija je na „Fajzerovu“ vakcinu, 26 na „Sinofarmovu“ i jedna na „sputnjik V“.

Dodaje da je reč uglavnom o lokalnim reakcijama na mestu primene, kao što su bol, otok ili crvenilo, a sve to je očekivano.



Zelić je rekao da su zabeležene i sistemske reakcije, najčešće povišena telesna temperatura koja je trajala najviše tri dana, malaksalost, zamor i glavobolja. Prema njegovim rečima, to nije ništa što bi trebalo da nas zabrine.

Kada je reč o alergijama i preosetljivosti na određene sastojke vakcine, Zelić kaže da to jeste razlog za zabrinutost, odnosno da to znači da se takvim pacijentima pristupa sa pažnjom. Međutim, napominje da to ne znači da su takvi pacijenti kontraindikovani za vakcinu, nego da moraju da se „isprate“.



Dodaje da je potrebno obratiti pažnju na kompleksne alergijske reakcije.



Kada je reč o hroničnim stanjima, Zelić je rekao da je akutno pogoršanje bolesti situacija u kojoj mora da se sačeka sa vakcinom, kao i da je ne mogu primiti oni koji imaju kovid dok traje lečenje.

Izvor: RTS