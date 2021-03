Kon: Donete mere nisu dovoljne

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da će jedna od prvih deonica auto-puta od Preljine do Požege koja će biti završena, biti obilaznica oko Čačka. Ona je naglasila da će taj deo saobraćajnice umnogome olakšati put do Užica. – Sa izvođačima radova na auto-putu od Preljine do Požege dogovorili smo se da se […]

