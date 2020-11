Kon kaže nijedna od novih mera nije prihvaćena, ali moguće da će biti tokom dana

Korona trese region – u Srbiji je oboren rekord broja novozaraženih, ali i umrlih od korona virusa. Krizni štab je zasedao i razmatrao je da će biti uvedene i nove mere, ali je epidemiolog Predrag Kon za portal Mondo otkrio da nijedna od njih, tokom sednice, nije doneta, ne isključivši mogućnost da budu usvojene i objavljene do kraja dana.

„Ništa nije doneto za sada,“ rekao je Kon za MONDO.



„Medicinski deo je dao svoje, tražio je prilično oštro da se nešto promeni, za sada je to na ‘stend baju’, ne znam do kada. Sve je to i pismeno poslato, dakle, mnogo toga je bilo komunikacijski već ranije. Radi se svakako o ekonomskom aspektu, proceni koja ne može da bude za medicinski deo, to i kontrola su trenutno najveći problem,“ rekao je on.

„Svi u medicinskom delu, jedinstveno, smatramo da bi trebalo ozbiljno zaoštriti i sprovođenje, i kontrolu mera i uvođenje dodatnih mera,“ rekao je on.

„Dobro su nas čuli, zna se šta smo tražili, ne mogu da kažem šta će biti doneseno jer ovo svakako zavisi od nemedicinskog dela. Mi smo to rekli i to vrlo eksplicitno,“ rekao je on i objasnio da odluka o novim merama zavisi od više faktora.

„Ne radi se o tome da neko nešto hoće ili neće, stvar je u proceni mogućeg za sprovesti, najboljeg u ovom trenutku i ne sumnjam da postoji dobra namera svih da se ovo zaustavi. Što se medicinskog dela tiče, jasno je da kontakte treba sprečiti i da treba sprovesti sve to,“ rekao je on.

Izolacija, karantin i vakcina

„U Skupštini će biti izmena Zakona, da se definišu izolacija, kućni karantin, prevoz, šta su mere. Situacija je katastrofalna i neće se rešiti sama od sebe, jedino ograničavanjem kontakata,“ rekao je on.

Povodom najavljene vakcine koja stiže u Srbiju do kraja decembra, Kon je rekao da će primiti „prvu koja bude dostupna“.

„Pobornik sam sve tri vakcine, ona najavljena danas će sigurno biti prva. Ko bude hteo da sačeka kinesku ili rusku, imaće mogućnost. Ja ću primiti prvu koja bude stigla, neće biti obavezna ni za koga, već samo za one koji rade sa pacijentima. To je moje mišljenje, ali o tome ne odlučuje Krizni štab, već komiteti,“ kazao je on.

„Mere su u razmatranju“

Još jedan član Kriznog štaba prokomentarisao je za MONDO današnju sednicu.

„Mere su u razmatranju, i to je sve što za sada mogu da kažem,“ rekao je za naš portal dr Srđa Janković.

Izvor: MONDO