Kon: Postoji predlog da se nastava u školama organizuje sa časovima od po 30 do 35 minuta

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da povodom početka naredne školske godine postoji predlog da se nastava organizuje u školama, tako što bi učenici od prvog do četvrtog razreda imali po četiri časa dnevno od 30 do 35 minuta, uz odmor između časova od po 20 minuta, sa dezinfekcijom, uz to da bude samo do 15 učenika po odeljenju.

Kon je za RTS izjavio da će to biti generalni predlog za početak školske godine, a da će se najverovatnije ostaviti školama da pojedinačno u skladu sa mogućnostima i potrebama organizuju nastavu.

„Nošenje maski je predlog, ne pominje se u ovom dopisu, to ima smisla kada se ustane i ide napolje“, rekao je Kon i dodao da ako ima po 15 učenika u odeljenju to obezbedjuje distancu i nije potrebno nošenje maski u učionicama za vreme trajanja nastave.