Kon: U školama će biti obavezne troslojne, a ne jednoslojne platnene maske

U školama u Srbiji biće obavezno nošenje troslojnih maski, a ne jednoslojnih platnenih, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. Time je objasnio da epidemija koronavirusa neće biti spuštena na nulu pre polaska u školu.

„Ovde treba naglasiti onaj medicinski deo, a to je obavezno nošenje maski. To ne treba da budu jednoslojne platnene maske, već troslojne maske. To je vrlo važno i nije svejedno. Ukoliko se mere budu poštovale onda neće morati da se radi potpuna izolacija svakog odeljenja u koje uđe virus“, izjavio je Kon.



On je u izjavi za TV Pink podsetio da će se u školama, najverovatnije, održavati kombinovana nastava, a da će se za učenike od petog do osmog razreda naizmenično odvijati nastava na daljinu.

Izvor: BETA