Koncert Braće Teofilović u okviru projekta Čačak – Prestonica kulture Srbije 2023, gde će ujedno obeležiti i 30 godina umetničkog rada, biće održn u četvrtak, 21. decembra, u 20 časova, na velikoj sceni Kulturnog centra Čačak.

Specijalni gost koncerta biće kompozitor i perkusionista Nebojša Živković.

BESPLATNE KARTE PREUZETI NA BILETARNICI KULTURNOG CENTRA ČAČAK

Biografija Teofilovići: Ratko i Radiša Teofilović su jedinstveni izvođači drevne srpske i balkanske vokalnemuzike. Muzika Teofilovića sažima vekove tradicionalnog muzičkog nasleđa i evociraduh celokupnog regiona.Mnoge od pesama koje Ratko i Radiša izvode bile su skrivene duboko u kolektivnom pamćenju naroda, mnoge druge pesme sasvim zaboravljene ili sačuvane samo u fragmentima. Teofilovići su tragali za njima, pronalazili ih i vraćali u život, darujući im ponovo izvorna značenja i emocije, ali obogaćene visoko individualizovanim umetničkim pristupom i savremenim uticajima. Aranžmani i interpretacije odišu dubokim poštovanjem ne samo prema prošlosti, već i sadašnjosti i, naravno, budućnosti i nikoga, zaista nikoga, ne ostavljaju ravnodušnim.Održali su veliki broj koncerata u gotovo svim velikim gradovima Evrope, Japanu,Americi, nastupajući u nekim od najznačajnijih koncertnih sala sveta, kao što su The Kennedy Center (Washington, DC), The Hall of Honor, (Canadian Parliament, Ottawa), The Franz Liszt Concert Hall (Budapest), The Tchaikovsky Concert Hall (Moscow), The Vienna Konzerthaus-Mozartsaal (Vienna), kao i na velikim svetskim festivalima poput World Performing Arts Festival (Osaka), the Sziget festival (Budapest), the Estivoce Festival (Corsica), Canti di tradizioni (Sardinia), Mehr als Musik (Linz), The Sound of Stübing (Graz), Glatt & Verkehrt (Krems), The Stans Musikstage (Stans, Switzerland), Polish Baltic Philharmonic, Festival early music (Cologne, Germany), Transform festival (Trondheim, Norway) ,World music festival-Etnokrakow rozstaje (Krakow, Poland) Rudolstadt festival ( Germany) etc.“Glasovi stoleća”, “umetničke ikone”, “umetnički vrhunac čitavog festivala” samo su neki od naslova i utisaka međunarodnih novinara i organizatora njihovih koncerata.

Nebojša Živković (marimba) Nebojša Jovan Živković, hvaljen od kritičara, on spada u red najjedinstvenijih umetnika marimbe i udaraljki današnjice. Nebojša Jovan Živković je u poslednje tri decenije uticao na međunarodnu perkusionsku scenu – i kao maestralan kompozitor i kao virtuozni izvođač. Rodom iz Srbije, Živković je magistrirao kompoziciju, teoriju muzike i udaraljke uManhajmu i Štutgartu u Nemačkoj, gde boravi od 1980. godine. Trenutno živi uBeču, Austrija, gostuje širom Evrope, a često nastupa i u SAD, Japan, Tajvan,Koreja, Latinska Amerika, Rusija i skandinavske zemlje. Živković je nastupao u prestižnim prostorima kao što su bečki „Koncerthaus”, Nacionalnarecitalna dvorana Tajpej, minhenski Herkulesal, peterburški Eremitažteatar ili stokholmski Nibrokajen. Takođe je bio gost na brojnim festivalima kao što su Gaudeamus Amsterdam, Schlesvig-Holstein Musikfestival, Dance-in-iour-head, Mineapolis, SAD i nekoliko puta na PASIC-u (Percussive Arts Societe Int. Convention) u SAD.Kao solista, uglavnom sa sopstvenim koncertima za marimbu i udaraljke,Živković je nastupao sa Štutgartskom filharmonijom, Minhenskimsimfonijskim orkestrom, Bohumskom filharmonijom, Moskovskomfilharmonijom, Simfonijom radija Hanovera, Bilefeldskom filharmonijom,Beogradskom filharmonijom, Solunskim državnim orkestrom Osaka, grčkimorkestrom, Nacionalni simfonijski orkestar Kostarike, Litvanski državnisimfonijski orkestar, Slovenačka filharmonija, orkestar Minesote,Budimpeštanska filharmonija, Filharmonija Sankt Peterburga da spomenemosamo neke. Živkovićeva marimba je „Stradivari“ međumarimbama: jedinstven instrument,po narudžbini specijalno izrađen za njega,u Japanu, Jamaha. Njegovi kreativni rezultati su zabeleženi na šest kompaktdiskova sa muzikom za marimbu i udaraljke, a na više od deset CD-auključujući njegove kompozicije su snimili drugi izvođači.Živković je profesor udaraljki na Univerzitetu muzike i umetnosti u graduBeču, Austrija (bivši Bečki konzervatorijum, http://vvv.muk.ac.at), kao i naUniverzitetu u Novom Sadu, u svojoj rodnoj zemlji, Srbiji.Danas je jedan od najizvođenijih svetskih kompozitora muzike za udaraljke.Njegova dela za marimbu i perkusije postavila su nove izvođačke standarde, anjegova zanosna i energična izvođenja uticala su na generacije marimbista.