Krali novac iz kutije namenjene lečenju malog Miloša iz Čačka

Dok se porodica Zarić čiji sin Miloš ne govori i ne hoda, svim silama trudi da prikupi novac za njegovo lečenje, za to vreme dvojica ljudi uzimaju novac iz kutija postavljenih za lečenje ovog dečaka!



Snimak iz Čačka, na kom se jasno vidi kako na kiosku fast fuda, dok kupuju sebi pljeskavicu, dva muškarca pljačkaju kutiju namenjenu za pomoć malom Milošu, šokirao je sve na društvenim mrežama. Jedan od njih sve vreme prikriva drugog, dok on bez stida i srama zavlači ruku i vadi novac iz kutije za humanitarnu pomoć.

Porodica malog Miloša Zarića, koji čeka na terapije i momenat kada će potrčati za loptom, slučaj je prijavila policiji u Čačku. Dečakova majka Slađana, sa knedlom u grlu, priča za „Blic“, gledajući snimak u neverici.

– Kada mi je suprug danas poslao snimak koji su zabeležile kamere za nadzor ovog fast fuda, u prvom trenutku nisam znali da li da budem besna ili da plačem. Bila sam u neverici. Mi smo u Čačku na nekoliko mesta postavili kutuje u koje ljudi mogu da ubace novac, koliko ko može, kako bi pomogli mom sinu da potrči za loptom i izgovori „mama“. I vi onda vidite snimak na kom neko prvo „mućka“ kutiju da vidi da li ima nešto unutra i proceni da li ima svrhe da se „pomuči“, a onda zavlači ruku i uzima novac. Novac namenjen prvom koraku mog sina. Pa kako biste se vi osećali? – kaže Slađana i dodaje:

– Ljudi u Čačku se trude da mi pomognu, odvajaju od usta da bi ubacili u kutiju, makar da prikupimo za jednu terapiju, a onda vidite dva dripca kojima ništa nije sveto. Moj suprug je odmah posle posla otišao da prijavi policiji, ali kako se snimak već delio društvenim mrežama, neko od građana ih je prijavio. U policiji su mu rekli da su njih dvojica tandem poznat po krađama i da su oni upoznati sa tim šta rade, te da će dalje preduzeti odgovarajuće mere. Znate li kakav je osećaj kada tokom dana gledam u svoje dete kojem želim da pomognem, a ni za tri života ne mogu da skupim sama novac koji mu je potreban za lečenje, a onda pogledam snimak čoveka koji se smeška i vadi novac iz kutije namenjene mom sinu.

Slađana kaže da se boji da će ovakvi sramni postupci lopova naterati ljudi da izgube poverenje u apele za pomoć onih kojima je ona zaista potrebna.

– Znate, mene plaši to da će ljudi prestati da ostavljaju novac jer neće da pune džepove lopovima. Nije moje dete jedino kojem treba pomoć, tu ima dosta dece i biće potrebno mnogo sličnih akcija da bi svako od njih dobilo šansu. A šta će biti kada humani ljudi pogledaju ovaj snimak? Bojim se samo da ne odustanu, da se ogluše na pozive za pomoć zbog ovakvih prestupnika – kaže razočarana majka.

Drvlje i kamenje sasuto je na račun ove dvojice manipulatora, baš onako kako to i zaslužuju, na svim društvenim mrežama, ali je pitanje koliko puta su to isto uradili do sada, i koliko puta će još zavući ruku u džep bolesne dece. Da li će njima slični stati na put prvom koraku malom Milošu, i šta mi kao društvo možemo da uradimo da do toga ne dođe?!

Izvor: BLIC