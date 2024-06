,,KRISTAL TOTAL-ART” I DRAGANA IZ ČAČKA

UMETNIK IZ ZAGREBA IVICA PROPADALO IZLAŽE U LIKOVNOM SALONU KULTURNOG CENTRA





Izložba ,,KRISTAL TOTAL – ART”, umetnika iz Zagreba Ivice Propadala, otvorena je u Likovnom salonu Kulturnog centra Čačak u petak, 14. juna, i biće postavjena do 5. jula, a potom se vraća u Karlovac i na jesen u Beograd. Da umetnika nije bilo lako predstaviti potvrdila je svojom najavom urednica Likovnog programa Vesna Petrović, pošto je reč o čoveku koji se jednako uspešno potpisuje u više profesija kao: slikar, vajar, dizajner, scenograf i muzičar, o čemu je više u svom osvrtu govorio istoričar umetnosti Daniel Mikić, koji je izložbu otvorio. Zasluga za organizovanje ove retke i neobične izložbe u Čačku pripada i njegovoj supruzi Dragani Todorović Propadalo, našoj Čačanki, autorki ove zanimljive postavke. Propadalo je član popularnog benda “Teška industrija”, koji je ove godine proslavio 50 godina postojanja, “što je neodvojivi deo njegovog umetničkog bića”. Izložbu su svojim suptilnim nastupom na početku i na kraju svečanog otvaranja oplemenila braća Ratko i Radiša Teofilović, a sve je zaliveno belom i crvenom “malvazijom”, kojom je umetnik počastio posetioce otvaranja njegove izložbe.



O kakvom umetniku i opusu je reč govori i činjenica koju prenosimo iz kataloga u kojoj se navodi da je Ivica Propadalo (Livno, 1950) “uvršten u hiljadu Hrvata koji su obilježli hrvatsku povjest”. Osim navedenih vokacija, bavi se adaptacijama i uređenjem starih autohtonih kamenih kuća. Njegova istarska Villa Folirantica je proglašena među TOP12 najlepših u Hrvatskoj, a stan u centru Zagreba, proglašen je u TOP10 luksuzno i dizajnerski uređenih stanova u Hrvatskoj.



Stvaralaštvo Ivice Propadala su obeležila dva rada primenjenog karaktera, ali izuzetne umetničke vrednosti: „Porin“, najznačajnija muzička nagrada u Hrvatskoj, prvi put dodeljena 1994. (ima 17 kategorija) i nagrada „Dora“, za itoimeni spektakularni muzički festival sa koga pobednik predstavlja Hrvatsku na pesmi Evrovizije. O kreiranju ovih nagrada su govorili i sam autor i njegova supruga. Izložena 54 eksponata od kristala i oko sto fotografija na kojima su izvedeni radovi i brojni dobitnici tih nagrada, među kojima su Arsen Dedić, Tereza Kesovija, Oliver Dragojević, inostrani umetnici, sportisti, političari…



Ivica Propadalo nije prvi put u Čačku. Dapače, kako bi rekli njegovi sunarodnici…

-Prije negde 50 godina sam svirao sa grupom “KOD” i grupom “SMAK” u hali “Borac”, a dolazim evo, već desetak godina jedno četri, pet puta godišnje, ali ovo je prvi put da su ovi radovi došli u Srbiju, pogotovo u Čačak. Došlo je do saradnje jednostavno, gospođa Vesna je videla na društvenim mrežama moju izložbu i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Poreču, i poželela da je napravimo ovde. Zahvaljujući njoj i poznanstvu sa Draganom, mojom suprugom, došlo je do ove realizacije. Jako mi je drago, vidim da ljudi dolaze. Dragana je postavila sve ove izložbe i to je jako teško, ona je to savladala, jer to nisu velike stvari da plijene prostor, ali ona je to razigrala i naprosto je dodatno uljepšala te radove.



Na pitanje zašto kristal, Propadalo odgovara:

-Kad sam prvi put dobio ponudu da napravim, ovo je diskografska nagrada koja se dodjeljuje svake godine, kako izvođačima iz Hrvatske, tako i iz svijeta, nekako mi je palo na pamet da sve te nagrade Gremi su od metala i da, recimo to staklo, kristal je nekakav lijepi material i čijnica je da bi to ljudi željeli da drže u vitrinama, a ne da odbace sa strane. Tako da mi je to staklo priraslo srcu. Jako mi je ljepo videti kako ovi svi dobitnici na ovoj izložbi, osim ovih reprodukcija uvećanih radova, imamo i izbor dobitnika, Mika Džegera, Santanu, Ališu Kiz i mnoge izvođače koji su dobili ove nagrade. A zasluga je moje suradnice i supruge Dragane za ovako lijepi postav. Meni je pripala čast da radim i nagradu za najbolju evropsku TV emisiju EBY Cirkom regional. Ja sam, prije svega, slikar, a bavimo se i uređenjem interijera i scenografijom…



Izložbu je otvorio istoričar umetnosti Daniel Mikić, varirajući, pored ostalog i na temu višestrukih ljudskih talenata…



-Talenat uvek traži mesto i vreme, a množina, talenti su još nezasitiji – oni traže okolnosti. Ivica Propadalo je od onih retkih umetnika koji su uspeli da izmire fakultetske obaveze, profesionalno muziciranje, stalno zaposlenje u velikoj naftnoj korporaciji, a potom slikarsko, scenografsko, dizajnersko i, kao najznačajnije i nama najprepoznatljivije, vajarsko kreiranje i promovisanje. Tu ipak nije kraj – potrebno je biti vredan i imati balans. Vidite kako je komplikovano biti talentovan? – zapitao se duhovito Mikić i podsetio da je Porin bio istaknuti ratnik prve polovine 9. veka u vojsci kneza Ljudevita Posavskog, a polovinom 19. veka čuveni kompozitor Vatroslav Lisinski je komponovao operu inspirisan herojstvom ovog ratnika, dok nagrada “Dora“ je svoj naziv dobila po kompozitorki i violinistkinji Dori Pejačeveić.

-Od ova dva skulptorska rada se razvio čitav opus koji i danas traje bez pomanjkanja ideje i zanesenosti. Dobar broj tih radova obuhvatila je postava koju su Ivica i Dragana nazvali „Total kristal-art“. Zašto baš kristal? Nije teško pronaći odgovor na ovo pitanje. Svaki od ovih radova je mogao biti izveden u staklu, metalu, ili novim plastičnim materijalima, ali kristal je nešto drugo. Kristal je odlika dobrog ukusa, elegancije, prefinjenosti, sentimentalnih sećanja koja isijavaju smirenost i predanost. Dijamant kao najvredniji kristal je, kako se u šali govori, “običan ugljenik koji je bio strpljiv“ – rekao je Daniel Mikić.



Umetnik je komplikovanu izradu postigao u saradnji sa vrsnim majstorima jedne od najboljih radionica za izradu kristalnog stakla na svetu „Kristal Rogaška“. Citirao je Mikić na kraju i doborog poznavaoca umetničkog opusa Ivice Propadala, istoričara umetnosti, pisca, likovnog i muzičkog kritičara Zlatka Gala: Odabir stakla kao dominantnog ili gotovo isključivog materijala nije slučajan. Propadalo, koji je već imao iskustva sa “staklenim suzama” kao rešenje za svoje scenografske instalacije dobro zna da je reč o jedinom materijalu koji “ne prekida prostor, niti ograničava vid…” Stoga kristalne statuete – nagrade, imaju i jako simbolično značenje… Kristal je predmet koji ”propušta svetlost Sunca, Meseca i zvezda”, pa kao metaforičan pojam predstavlja mnoge ideale “novog doba”.



Zorica Lešović Stanojević