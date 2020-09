LOKALNA AKCIONA GRUPA ZA ODRŽIVI RAZVOJ SELA DRAGAČEVA I ČAČKA PRIPREMA STRATEGIJU RURALNOG RAZVOJA

INOVACIJAMA DO BRŽEG RAZVOJA



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je prihvatilo prijavu Lokalne akcione grupe Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava za izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja. Ugovor je potpisan 13. aprila, a rok za izradu ovog značajnog dokumenta, u skladu sa pravilnikom o podsticajima za podršku ovakvih programa, ističe krajem 2020. godine. Zahvaljujući podršci Ministarstva, dragačevski i čačanski kraj će dobiti značajni akt koji će biti okvir za ubrzani razvoj seoskog područja.

Dišan R. Ivanović



Kako navodi Dušan R. Ivanović, predsednik Upravnog odbora Lokalne akcione grupe Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, u Srbiji je pokrenut proces informisanja i obuke pojedinaca i organizacija za lokalna partnerstva i osnivanje lokalnih akcionih grupa u skladu sa LIDER pristupom još pre više godina. U skladu sa tim, u junu 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je prvi put raspisalo javni poziv za osnivanje lokalnih partnerstava za seoski razvoj i lokalnih akcionih grupa, kao nosilaca tog razvoja. U skladu sa tim, grupa organizacija iz Dragačeva i Čačka je pokrenula aktivnosti za stvaranje lokalnog partnerstva na seoskim područjima. Tako je, 30. avgusta prošle godine, u Guči osnovana Lokalna akciona grupa Dragačevo (LAG) – Jelica – Zapadna Morava, koja obuhvata 65 seoskih naselja, od kojih 36 u Dragačevu i 29 na području Grada Čačka, od Ovčar Banje do Goričana – sva naselja sa desne strane Zapadne Morave, prema planini Jelici.

Grupa iz Zapadne Srbije u poseti Sloveniji: Upoznavanje sa primerima dobrog funkcionisanja slovenačkih LAG-ova



Na Osnivačkoj skupštini LAG -a učestvovao je 41 osnivač iz državnih, privrednih i civilnih organizacija sa područja Dragačeva i Čačka. Nakon toga je usledila registracija udruženja gradjana u Agenciji za privredne registre u Beogradu.



Dragačevo, pogled iz sela Guberevci

Lokalna Akciona Grupa (LAG) je osnovni oblik organizovanja po LIDER pristupu, ustrojena kao udruženje gradjana koje okuplja lokalne pojedince i organizacije državnog, privrednog i civilnog sektora na stvaranju lokalnih javno – privatnih partnerstava na seoskim područjima u najmanje dve opštine ili grada, u cilju održivog društveno – ekonomskog, kulturnog, obrazovnog, ekološkog, turističkog, socijalnog i drugog razvoja seoskih sredina.



Ivanović navodi da su LAG-ovi efikasni u podsticanju održivog razvoja, jer prikupljaju i kombinuju ljudske i finansijske resurse javnog, privatnog i civilnog sektora i dobrovoljnih angažmana. Takodje, ove orgnizacije povezuju nosioce lokalnih aktivnosti oko zajedničkih projektnih i multisektorskih aktivnosti, kako bi se postigla sinergija, zajedničko vlasništvo i kritična masa koja je neophodna za poboljšanje ekonomske konkurentnosti odredjenog područja i ujedno jačaju dijalog i saradnju izmedju različitih seoskih učesnika.



-Putem interakcije izmedju različitih partnera biće olakšan proces prilagodjavanja i promena u poljoprivrednom sektoru, u oblasti zaštite životne okoline, diversifikacije ruralne ekonomije i poboljšanja kvaliteta života. LIDER pristup će nam omogućiti da uvedemo inovacije u tradicionanim pristupima i povezivanju institucija, kako bi se poboljšali razvojni potencijali seoskih područja privlačenjem lokalnih inicijativa i znanja, kao i širenjem takvih iskustava u drugim seoskim područjima – navodi Ivanović, dodajući da je

najznažajnija aktivnost LAG-a analiza teritorije, kao i osnivanje Kancelarije na području Čačka, u Domu kulture u Zablaću, kojom će rukovoditi Nataša Vujašević, potpredsednik Upravnog odbora LAG-a Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava.



Mr šinci

Lokalna akciona grupa ima funkciju da na lokalnom prostoru “snimi” postojeće stanje u svim segmentima života i ujedno mapira probleme i potrebe žitelja na teritoriji koju obuhvata, što predstavlja dobru osnovicu za izradu Lokalne strategije ruralnog razvoja. Kada se uradi jedan, tako sveobuhvatan dokument, LAG dobija mogućnost da različitim projektima aplicira za sredstva iz fondova Evropske unije. Jovica Vučićević, predsednik Saveta MZ Mršinci, smatra da je formiranje jednog ovakvog LAG-a dobar potez, jer je to najdelotvorniji put do unapredjenja života u seoskim sredinama, a to najbolje potvrdjuju evropska iskustva na tom planu.



– U Evropskoj uniji ovaj model je preporodio lokalne sredine i funkcioniše tako već 30 godina. Mi u svemu kasnimo, ali, rukovodeći se parolom “Bolje ikad, nego nikad”, smatram da za nas nije ni sad kasno da primenimo neka svetska iskustva koja nam mogu doneti neki boljitak. Strategija bi trebalo da obuhvati sve prioritete seoskih mesnih zajednica dragačevskog i čačanskog kraja. Zadatak mesnih zajednica je da pripreme sve podatke za izradu Strategije ruralnog razvoja, identifikuju probleme i potrebe meštana, ali i potencijale sa kojima raspolažu, kako bi se kasnije sve to pretočilo u konkretne predloge projekata. U Strategiji bi trebalo da se naznači kakva je infrastruktura u seoskim sredinama, da li meštani imaju zdravstvenu ambulantu, poštu, kvalitetnu pijaću vodu, rešen problem kanalizacije, da li imaju potrebu za otvaranjem dečjeg vrtića, kakvo je stanje putne infrastrukture i slično. Lokalna zajednica može najbolje da prepozna svoje mogućnosti i probleme i da ih pretoči u konkretne projekte, kojima kasnije može da aplicira za sredstva kod EU ili kod nekih domaćih fondova – kaže Vučićević.

V. S.