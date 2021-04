MEĐUNARODNI MASTER KLAS STEFANA MILENKOVIĆA U ČAČKU

VIOLINSKI I UMETNIČKI RAZVOJ TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA ŠIROM SVETA

Poznati violinista Stefan Milenković i nacionalna platforma “Srbija stvara”, uz podršku Grada Čačka i Turističke organizacije Čačka, organizuju međunarodni master klas violine u Srbiji, koji je namenjen talentovanim učenicima i studentima klasične violine širom sveta. Polaznici master klasa imaće svakodnevne teorijske i praktične grupne i individualne časove sa profesorom Milenkovićem, dnevne časove fizičke spreme specifično razvijene za muzičare, kao i tehnike specijalizovanog disanja posebno relevantne za javne nastupe.

Program dvonedeljnog kampa kreirao je Stefan Milenković na osnovu, više od dve decenije pedagoškog iskustva na nekim od najprestižnijih svetskih muzičkih kolexa, među kojima je i “Xulijard škola” u Wujorku, ali i na osnovu raznih edukacija koje je i sam pohađao. Jedan od najvećih srpskih violinista i najmlađi diplomac na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, poslednjih godina bio je i redovni profesor violine na Univerzitetu Ilinois i gostujući profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, navodi se pored ostalog na platformi “Srbija stvara”.

– Izuzetno sam uzbuđen što ću u Srbiji održati intenzivan specijalizovan violinski kurs. Želja mi je da polaznici ovog kampa dobiju veoma temeljno i sveobuhvatno znanje koje će im koristiti u svim dimenzijama njihovog violinskog i umetničkog razvoja, ali i da prime zdrave i praktične principe korisne za samouveren život i kormilarenje fascinantnim, ali i zahtevnim, svetom muzičkog biznisa. Veoma mi je drago što je ovaj kurs organizovan u saradnji sa nacionalnom platformom “Srbija stvara”, čiji sam kreativni ambasador, jer je upravo podrška upućena mladim umetnicima jedna od osovnih misija kojoj smo zajednički posvećeni. Jedva čekam da se vidimo u julu – izjavio je Stefan Milenković za paltformu “Srbija stvara”.

Prijave za master klas traju do 15. maja, a potom će 31. maja profesor Stefan Milenković odabrati najbolje kandidate, koji će u prvoj polovini jula pohađati dvonedeljni program u čačanskoj Muzičkoj školi “Dr Vojislav Vučković”. Više detalja o programu, propozicijama i uslovima pohađanja master klasa svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj veb stranici Stefana Milenkovića, kaže za naš list Vojin Jakovljević, direktor Turističke organizacije Čačka.

– Uz podršku Vlade Republike Srbije uspeli smo da master klas Stefana Milenkovića bude organizovan u Čačku. Planirano je da ga održi za 20 polaznika, koji će proći više audicija. Još uvek ne znamo kako će platforma “Srbija stvara” i Stefan Milenković uraditi audiciju, s obzirom na komplikovanu situaciju virusa kovid-19. Ali, u Čačku će biti organizovana audicija za decu od 16 do 18 godina, koja će moći da se prijave putem sajta Stefana Milenkovića i platforme “Srbija stvara”. Očekujemo da ćemo imati i našeg predstavnika, najtalentovanije dete Muzičke škole – najavljuje Jakovljević.

Prema njegovim rečima, planirano je da časovi budu održani u prostorijama Muzičke škole “Dr Vojislav Vučković”, Umetničke galerije “Nadežda Petrović” i Narodnog muzeja.

– Planirano je da profesor Milenković, za 15 dana – koliko će biti u Čačku, sa svojim učenicima poseti sve naše poznate turističke lokalitete. Takođe, planiran je završni javni čas, odnosno, neka vrsta javnog nastupa, najverovatnije u Ovčar Banji, ako budemo stigli da završimo projekat amfiteatra. Ukoliko ne stignemo, u skladu sa epidemiološkom situacijom, naknadno ćemo odlučiti gde će biti održan javni čas – kaže Jakovljević.

Direktor podseća da je u poslednje vreme u Čačku organizovano mnogo lepih kulturnih događaja, među kojima je bio i koncert Nemanje Radulovića.

– Naš kvalitetan rad poslednjih nekoliko godina je prepoznat, skrenuli smo pažnju Vlade Republike Srbije, kako za velika ulaganja iz domena turizma, tako i kulture. Ovo je plod dobrog rada i velika je čast što možemo da organizujemo master klas Stefana Milenkovića u Čačku. Naravno, to je veoma važno i za turizam, što više stranaca dođe, to je bolje za nas. Već sada je bukiran smeštaj za učesnike master klasa, a tražimo i dodatne odgovarajuće kapacitete za pratnju dece. Jer, ako nam deca dolaze iz dalekih, zapadnoevropskih destinacija, sa njima dolaze i njihovi roditelji. A to ima veliki značaj za dolazak inostranih gostiju u Čačak – naglašava Vojin Jakovljević.

Inače, platforma “Srbija stvara” je krovno, međuresorno telo, čija je misija da podstiče razvoj kreativnih industrija, nauke i ekonomije, zasnovana na znanju, ali i da kreira novi nacionalni brend koji Srbiju predstavlja u svetlu moderne i inovativne zemlje talentovanih ljudi.

N. R.

Foto: Platforma “Srbija stvara”