MILAN BOJOVIĆ, POMOĆNIK GRADONAČELNIKA, O OVOGODIŠNJIM PLANOVIMA GRADA ČAČKA – PREDSTOJI USPEŠNA I DINAMIČNA GODINA

Pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture Milan Bojović, potvrđuje da će i 2020. godina, kao i prethodna, biti uspešna i dinamična u realizaciji planiranih investicija, na ponos svih građana Čačka. Pored brojnih aktivnosti na gradskom i seoskom području, kako navodi naš sagovornik, i u ovoj godini biće realizovane veoma važne investicije u oblasti putne infrastrukture, vodosnabdevanja i izgradnje kanalizacije: “Prošlu godinu je obeležio razvoj infrastrukture i uveren sam da će se taj trend nastaviti i u 2020, s obzirom na već ugovorene, planirane i započete aktivnosti. Imali smo sreću da su nam bili naklonjeni i vremenski uslovi, pa su građevinski radovi trajali do kraja decembra”.

Milan Bojović

Planovi Grada Čačka za obnovu i izgradnju putne infrastrukture i za ovu godinu su veoma ambiciozni. Pored kapitalnih projekata, suštinski važnih za naš grad, kao što su nastavak radova autoputa Beograd – Južni Jadran, deonice od Preljine do Požege, potpisan ugovor sa izvođačem radova za izgradnju saobraćajnice Moravskog koridora, značajan je i razvoj putne infrastrukture na čačanskoj teritoriji. Veliku podršku u realizaciji ovih projekata imali smo od Vlade Republike Srbije, preko JP “Putevi Srbije” i uveren sam da ćemo tu saradnju nastaviti i u narednom periodu, kaže u razgovoru za “Čačanski glas” Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika za oblast mesne samouprave i infrastrukture.

Ulica 10

– Tokom 2018. i 2019. godine na teritoriji grada Čačka asfaltirano je oko 130 kilometara i rekonstruisano oko 100 kilometara makadamskih puteva, koliko nije urađeno za proteklu deceniju. Rekonstruisali smo ili izgradili mnoge gradske saobraćajnice, pre svega Ulicu 10, koja je urađena u kratkom vremenskom periodu, a nakon višedecenijskog čekanja, zahvaljujući i dobroj koordinaciji svih lokalnih i republičkih javnih preduzeća tokom izgradnje prateće infrastrukture. Vrednost ovog projekta je bila oko 250 miliona dinara. Prva faza je završena krajem 2019, u toku je dalje projektovanje ove ulice, a nadam se i početku izgradnje do kraja ove godine. Ova deonica će obuhvatiti radove od stare Mlekare, pored “Želovog” igrališta, paralelno sa železničkom prugom, preko Lozničke reke, do uključenja u Ulicu Sime Sarage. Prošlu godinu su obeležili i rekonstrukcija Veselina Milikića, radovi u Ulici Aleksandra Savića, kao deo kompletne rekonstrukcije saobraćajnice, od kružnog toka u Ljubiću, preko ulica Slavka Krupeža i Radovana Jovanovića, izgradnje kamenog mosta, do Komune u Trbušanima, završene u ranijem periodu. U sklopu ovih radova urađen je i kišni kolektor. Ukupna vrednost čitavog projekta je oko 65 miliona dinara, od čega je bilo izdvojeno 45 miliona za izgradnju kišnog kolektora. Pored bezbednosnog aspekta, ulica je i vizuelno lepša, uređeni su pešačka staza i zelene površine. Sa prvim lepim danima i početkom građevinske sezone, biće završena još jedna deonica trotoara. Krajem prošle godine završena je i izgradnja puta od Ovčar Banje ka vidikovcu na Kablaru, u dužini od 2.500 metara, a u toku je izrada projektno tehničke dokumentacije i rešavanje imovinsko pravnih odnosa za nastavak trase do puta za Šiljkovicu, čime će ova saobraćajnica biti u potpunosti završena. Na proleće nas očekuje i rekonstrukcija saobraćajnice od puta za Šiljkovicu do zaseoka Čvrkići. Paralelno sa izvođačkim radovima stvaramo i uslove za realizaciju projekata u narednom četvorogodišnjem periodu. Primer za to je priprema projektno tehničke dokumentacije, u skladu sa planskim aktima, za spajanje ulica Devet Jugovića i Balkanske. Predviđeno je da se kružni tok kod kafane “Car Lazar” u budućnosti ukloni i da se ulica od “Solida” spoji sa Balkanskom. Jedna od najvažnijih planiranih aktivnosti biće projektovanje i izgradnja Sinđelićeve ulice – navodi Bojović.

Veselina Milikića

Kao prioritet meštana Beljine ovogodišnjim budžetom su planirana finansijska sredstva za izradu projekta za rekonstrukciju i dogradnju Ulice Radojice Radosavljevića, od reke Lupnjače do kružnog puta u Beljini. Planirana je i kompletna rekonstrukcija Balkanske ulice, sa zamenom azbestnih cevi, za šta su sredstva obezbeđena iz fonda Ministarstva privrede i budžeta Grada. Iz istog fonda ovogodišnjim planovima su predviđeni rekonstrukcija ulica i zamena svih instalacija u Radiše Poštića i Učitelja Marinovića. Bojović napominje da će, gde god bude bilo moguće, biti urađene i biciklističke staze za bezbednije uslove biciklista u saobraćaju. Jedan od najznačajnijih projekata koji će biti realizovani u 2020. godini je izgradnja Ulice 7 (ispod Bolnice), koja će spojiti saobraćajnice Dragiše Mišovića i Radenka Janjića. Po završetku ovih radova očekuje nas rekonstrukcija Ulice Kulinovačko polje, potes 4, koja će biti proširena izgradnjom trotoara, neophodnog za decu sa ovog područja, naglašava naš sagovornik.

APSOLUTNI PRIORITET – PROJEKTI ISTOVREMENO ZNAČAJNI ZA VIŠE MESNIH ZAJEDNICA

U ovogodišnjem gradskom budžetu planirana su značajna sredstva za nastavak adaptacije objekata mesnih zajednica, za sanaciju sistema vodosnabdevanja, uređenje seoskih grobalja, rekonstrukcije i izgradnje kapela, adaptaciju prostora za ambulante, sanaciju nekategorisanih puteva, kao i za izgradnju i popravku dečjih i sportskih igrališta.

– Trudimo se da u svim mesnim zajednicama uradimo ono što je građanima najbitnije. Praksu koju smo uveli 2016, da sa predsednicima saveta mesnih zajednica razgovaramo prilikom pripreme odluke o budžetu, nastavili smo i ove godine. Često smo na terenu i na licu mesta se uverimo šta je građanima prioritet. Apsolutni prioritet imaju oni projekti, oni putni pravci koji su istovremeno značajni za više mesnih zajednica – naglašava pomoćnik gradonačelnika.

Bojović podseća da je prošle godine prvi put budžet Grada kreiran programski – za svaku mesnu zajednicu pojedinačno, što predstavlja veliki korak, ali i veliki izazov za rešavanje problema sa kojima se lokalne samouprave suočavaju. Za redovno funkcionisanje mesnih zajednica budžetom je opredeljeno 77 miliona dinara.

– Na ovaj način podržavamo rad saveta svih mesnih zajednica koje same definišu šta su im prioriteti i te radove finansiraju sredstvima koja su im unapred odobrena. Tako smo tokom 2019. godine rekonstruisali mnoge objekte, domove kulture, kapele na seoskim grobljima, kao i značajan broj putnih pravaca – napominje naš sagovornik.

Početkom ove godine, gradsko rukovodstvo je održalo sastanak sa predsednicima saveta mesnih zajednica radi obezbeđenja novog ugovora sa preduzećem “Srbijagas”, za proširenje distributivne mreže gasovoda na teritoriji čitavog grada.

– U poslednjoj deceniji gasifikacija na teritoriji grada je završena i sada je potrebno proširiti distributivnu mrežu, a naš cilj je da obezbedimo dodatna sredstva za nastavak ovih radova. To će podrazumevati dvogodišnji ugovor i radove u naredne dve godine na proširenju gasovodne mreže. S obzirom na to da je gas, kao energent najisplativiji, interesovanje građana je veliko – kaže pomoćnik gradonačelnika.

I ove godine u gradskim mesnim zajednicama biće nastavljeno uređenje javnih površina, posebno u centralnom gradskom području. Završeni su radovi oko “Gradske rupe”, kao deo projekta uređenja prostora od Doma kulture, preko Rimskih termi, do Pivarske ulice, kaže Bojović i dodaje:

Gradski bedem

– Nastavljamo radove u “Gradskoj rupi” i na prostoru ka novom objektu Gradske biblioteke. Takođe, nastavićemo i ozelenjavanje površina u centralnom gradskom području. U prethodne tri godine zasađeno je oko 3.000 stabala na teritoriji grada Čačka. Jedna od značajnih investicija je i rekonstrukcija Gradskog bedema. Budžetom smo planirali dodatni novac za završetak projekta, odnosno za postavljanje nove rasvete, mobilijara i izgradnje kraka bedema ka naselju Košutnjak. Naše sugrađane će najviše obradovati uređenje kupališta na Moravi. Značajan projekat koji nas očekuje u 2020. je i izgradnja parka u mesnim zajednicama Atenica i Sveti Sava, iznad Crkve. Takođe, u planu je i postavljanje brojnih dečjih igrališta na gradskom i na seoskom području.

RAZVOJ INFRASTRUKTURE U OBLASTI VODOSNABDEVANJA I IZGRADNJE KANALIZACIJE

Ono što je obeležilo 2019. i prethodne tri godine je razvoj infrastrukture u oblasti vodosnabdevanja i izgradnje kanalizacije. Najznačajnija investicija u ovoj oblasti svakako je brana sa akumulacijom “Arilje – profil Svračkovo”. Republička direkcija za vode, uz podršku gradova sa ovog sistema, od 2016. izdvaja tri puta više sredstava, nego u ranijem periodu, tako da su u poslednje četiri godine izvedeni značajni radovi, ukupne vrednosti od 1,5 milijardi dinara.

– U MZ Ježevica, na izvorištu Srpske pećine, ugradnjom filter stanice koja je koštala oko 2,5 miliona dinara, rešen je dugogodišnji problem zamućenja vode tokom obilnih padavina. Značajni radovi su bili u industrijskim zonama u Preljini i Konjevićima. Planskim aktima smo predvideli proširenje industrijskih zona i dalji razvoj infrastrukture. Najznačajnija finansijska sredstva u ovoj godini planirana su za nastavak izgradnje rzavskog sistema vodosnabdevanja u mesnim zajednicama Beljina, Parmenac, Pakovraće i Riđage, u iznosu od 20 miliona dinara, što znači da će veliki broj građana sa ovog područja, posle više decenija čekanja, konačno dobiti vodu. Planirali smo i 15 miliona dinara za izradu četiri dokumenta, dve studije postojećeg stanja sa sagledavanjem potreba u oblasti vodosnabdevanja i u oblasti izgradnje fekalne kanalizacije i dva dokumenta gde će svi neophodni podaci biti evidentirani u GIS aplikaciji, što je potrebno za konkurisanje za finansijska sredstva za izgradnju sistema vodosnabdevanja i kanalizacije, kroz najavljeni Nacionalni investicioni plan, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Očekujemo da ćemo dobiti sredstva za završetak radova na sistemu Beljina – Pakovraće, ali i na podjednako značajnom sistemu Vranići – Sokolići – Milićevci. Predviđen je i nastavak izgradnje magistralnog vodovoda ka Viljuši i Trnavskoj Baluzi. Tri miliona dinara je planirano za dogradnju i rekonstrukciju vodosistema sa izvorišta Kukići i Guševac, u cilju rešavanja brojnih problema na ovom velikom sistemu, kojim upravlja JKP “Moravac”. Gradskim budžetom smo predvideli i 600.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije u cilju proširenja sistema Kukići, na području mesnih zajednica Žaočani, Premeća i Slatina – navodi Bojović.

Ovogodišnjim budžetom planiran je i novac u iznosu od šest miliona dinara za izradu projekta kanalizacije u Konjevićima, u četvrtom reonu, čime će biti obezbeđeni uslovi za priključak na kanalizaciju domaćinstava sa ovog područja, ali i veliki broj privrednih subjekata.

– Nastavljeni su i radovi u MZ Ježevica, a ove godine će biti završena i fekalna kanalizacija u MZ Vapa, gde bi meštani trebalo da obezbede dva miliona dinara, uz planirana 3,5 miliona iz budžeta Grada Čačka. Ugovoreni i započeti radovi izgradnje crpne stanice fekalne kanalizacije u MZ Trbušani stvoriće mogućnost da se ove godine crpna stanica poveže sa već izgrađenom kanalizacijom u Trbušanima. Obezbeđeni su uslovi i za nastavak izgradnje kanalizacije u MZ Prijevor, a za MZ Preljina ove godine je planirano pet miliona dinara za nastavak radova. Predvideli smo i milion dinara za izmenu već postojećeg projekta izgradnje fekalne kanalizacije u MZ Park, u cilju pribavljanja nove građevinske dozvole. Očekujemo da kompletiramo dokumenta i da tokom ove godine, prilikom eventualnog rebalansa budžeta, obezbedimo sredstva za izgradnju fekalne kanalizacije uz Gučki put. Nastavljamo i izgradnju kanalizacije u Mrčajevcima, na kraku iznad Crkve, kod “Pjevovića kuće” – najavljuje neke od ovogodišnjih planiranih aktivnosti Milan Bojović.

Značajna finansijska sredstva i ove godine su predviđena za radove na verskim objektima.

Govoreći o ovogodišnjim planovima Grada, Bojović je podsetio da je Čačak prošle godine bio veliko gradilište, a sudeći po ovogodišnjem dobro i ambiciozno kreiranom budžetu i u 2020. će biti nastavljeni već započeti projekti, ali i realizovane brojne nove investicije.

N. R.