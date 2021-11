Raspisan konkurs za unapređenje digitalne pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola „Digitalna ekspedicija Izazov”

Milion dinara za najbolja digitalna obrazovna rešenja školskih timova

U okviru karavana „Digitalna ekspedicija“, pokrenutog na inicijativu Kabineta predsednice Vlade Srbije, Ane Brnabić, otvoreno je takmičenje za učenike i nastavnike pod nazivom „Digitalna ekspedicija Izazov 2021/2022”. Cilj Izazova je kreiranje digitalnih obrazovnih sadržaja koji će doprineti povećanju nivoa digitalne pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, sa ukupnim nagradnim fondom od milion dinara.

Izazov raspisuju Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) i program „Nova pismenost”, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion i Inicijativa „Digitalna Srbija”.

Konkurs je namenjen timovima osnovnih i srednjih škola, koje čine tri do pet učenika i jedan do dva nastavnika-mentora, a njihov zadatak je da pripreme idejni projekat za kreiranje digitalnog otvorenog obrazovnog resursa. To može biti veb-sajt, tekst, video, video-igra, aplikacija za mobilne uređaje ili drugi resurs koji se može koristiti kao pomoćni nastavni materijal, namenjen i učenicima i opštoj javnosti. Prijavljivanje timova se vrši popunjavanjem formulara, a prijave su otvorene od 24. novembra do 13. decembra, u 12 časova.

Detalji uslova takmičenja i odgovori na ostala najvažnija pitanja nalaze se na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

– Ovaj konkurs se u Srbiji organizuje drugi put, kako bi se Digitalna ekspedicija sa upoznavanja sa postojećim digitalnim rešenjima usmerila i na zajedničko kreiranje digitalnih resursa, izjavio je Darko Soković, direktor programa Nova pismenost. On dodaje da je cilj Digitalne ekspedicije da podrži i nagradi najbolje ideje koje će doprineti opštoj digitalnoj pismenosti.

Nakon javnog objavljivanja odluke komisije, školski timovi će imati na raspolaganju šest nedelja za realizaciju projektnih ideja. Pored finansijske podrške, pobednički timovi dobiće i podršku kroz konsultacije i mentorstvo eksperata iz ove oblasti.

Karavan „Digitalna ekspedicija” obilazi 16 gradova širom zemlje i upoznaje građane sa novim praksama i trendovima digitalnog sveta, a partneri u sprovođenju su i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Više informacija možete potražiti na sajtu digitalnaekspedicija.gov.rs

