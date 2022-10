Najbolja agencija za međugradske selidbe

Planirate da se uskoro preselite ali vam muke zadaje organizacija celokupnog procesa? Više ne morate brinuti, predstavljamo vam najboljeg saveznika za sve vrste selidbi. Samo jedan poziv deli vas od profesionalaca koji će u rekordnom roku vaše stvari spakovati i transportovati do nove lokacije. Agencija za selidbe Ajkula od svog osnivanja u Beogradu 2006. godine vrši gradske i međugradske selidbe. Bićete oduševljeni njihovim zaposlenima koji će vam izaći u susret i maksimalno ispuniti sve vaše zahteve i želje. Ne morate se brinuti, ispoštovaće sve dogovorene rokove, a vaš nameštaj će bez bilo kakvih oštećenja u veoma kratkom vremenskom intervalu biti prebačen na novu adresu. Pozitivna iskustva ljudi koji su sarađivali sa ovom beogradskom agencijom govore više od hiljadu reči, budući da su svi pozitivno oduševljeni zbog njihove profesionalnosti i ljubaznosti.

Koje usluge možete očekivati od agencije za selidbu Ajkula?

Agencija Ajkula selidbe zajedno sa transportom vrši kombijem ili kamionom. Zajedno sa vama oni će se dogovoriti koje vozilo je vama potrebno, odnosno od količine vaših stvari zavisiće i vozilo koje je vama potrebno. Pri seljenju glomaznih komada nameštaja klijentima se uglavnom preporučuje selidba kamionom kako bi se odjednom moglo preneti dosta stvari. Ukoliko se selite iz jednog stana u drugi i pritom imate samo osnovne stvari bez nameštaja ili posedujete minimalan broj polica, uređaja i tehnike preporučuje vam se selidba kombijem. Najčešće je kombi dovoljan za selidbu svih vaših stvari i on je najčešći izbor klijenata ove agencije. Agencija Ajkula vrši i selidbe firmi i poslovnih prostora, mnogi saloni luksuznog nameštaja sarađuju baš sa njima i prema tome možete pretpostaviti da su i više nego perfekcionisti u svom radu. Vi birate da li želite dodatne radnike koji će vam pomoći da spakujete i prenesete stvari ili vam je potreban samo transport stvari nekim od njihovih vozila. Iako su najčešće selidbe stanova, preko ove agencije možete preseliti i sve stvari, nameštaj i belu tehniku iz svoje kuće ili vikendice. Oni nisu vezani samo za prevoz vašeg nameštaja, takođe ukoliko imate potrebu mogu i montirati sve vaše stvari, a vrše i skladištenje nameštaja.

Cene selidbi

Sigurno se pitate koliko koštaju usluge agencije Ajkula. Budući da na samu selidbu utiče dosta faktora ne može se tačno reći kolika je cena njihovih usluga. Tako na njihovom sajtu ne postoji nijedna fiksna cena usluga. Najbolje ćete se informisati oko selidbe ako pozovete agenciju i detaljno odjasniti sve vaše potrebe i želje oko selidbe i nakon toga dobićete okvirnu cenu. Treba napomenuti da su njihove cene i više nego realne i da ćete za tu cenu koja nikako neće oštetiti vaš budžet dobiti i više nego korektnu uslugu. Broj telefona agencije za selidbu Ajkula i njihov sajt na kome se možete detaljnije informisati o njima možete naći klikom na link selidbe Beograd cena.

Iako ne postoji tačna cena možemo navesti stvari koje donekle mogu uticati na to koliko vam je novca potrebno za selidbu u ovoj agenciji. Prvenstveno izbor između kamiona ili kombija uticaće na cenu, budući da su selidbe kamionom uglavnom nešto skuplje od selidbi kombijem. Pored selidbe u Beogradu ova agencija vrši i međugradske selidbe za koje je neophodno doplatiti, sama razdaljina između lokacija između kojih se vrši preseljenje ili transport jesu veliki faktor oko formiranja cene. Sledeće stavke bi bile spratnost i pristup lokacijama a potom i količina i veličina stvari koje se sele i transportuju. Doplata se vrši i za radnike koji su vam potrebni kako bi preselili sav nameštaj i to da li oni vrše samo transport ili i montažu i demontažu nameštaja koji se seli. Naravno tu su i vaši specijalni zahtevi, zaposleni u agenciji Ajkula uvek se trude da izađu u susret svojim klijentima i njihove želje su im na prvom mestu. Nakon što pozovete ovu agenciju dobićete cenu njihove usluge koja je u potpunosti prilagođena vama. Takođe možete očekivati da, ukoliko ne dođe do određenih promena sa vaše strane, dogovarate i dobijate tačnu cenu bez bilo kakvih dodatnih ili skrivenih troškova.

Budite pažljivi u svom izboru i birajte saveznike kojima ćete poveriti preseljenje stvari i nameštaja iz svog doma. Od drugih možete čuti samo pozitivne stvari o ovoj agenciji za selidbe, pa bi oni svakako bili na samom vrhu liste profesionalnih agencija za selidbe. Pozovite agenciju Ajkula i još danas se sa ljubaznim timom stručnjaka dogovorite oko detalja i termina vaše selidbe.

Fotografije: Agencija za selidbe Ajkula

