Најтоплији дан врелог таласа, на снази црвени метео-аларм

To što je dobitnik diplome “Vuk Karaxić”, za Luku Bajovića, đaka generacije OŠ “Milica Pavlović”, izuzetna je čast i na to je veoma ponosan. Ova diploma nije samo priznanje za njegov rad, zalaganje i sve ono što je uložio u prethodnom periodu, već je na neki način i obaveza da opravda ovu, do sada, najveću […]

