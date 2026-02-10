НЕПРЕКИДНА НИТ ДОБРОТЕ

ДОНАЦИЈА УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА „ЦРВЕНЕ БЕРЕТКЕ“ ЗА КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Готово да не прође дан да просторије Кола српских сестара „Надежда Петровић“ нису пуне људи. Посебна атмосфера је у време празника, Божића, Нове године, Васкрса… Неколико година уназад слична слика је и за Савиндан. Тада чланови Удружења ветерана „Црвене беретке“ прикупљену помоћ доносе у Коло. Ове године су поклон пакете спремили за четрдесет породица лошијег материјалног стања. У име Удружења ветерана „Црвене беретке“ донацију су уручили Бранко Павловић и Зоран Колаковић.
– Одлучили смо да пакете наменимо угроженим породицама, које су, иначе, стални корисници помоћи Кола српских сестара. Желимо да помогнемо овим суграђанима и због ситуације у земљи. Имамо много сиромашних, као и оних који не могу да се сами старају о себи… За њих смо, захваљујући добрим људима у Чачку, прикупили одређену количину прехрамбених производа, које смо донели у Коло. Наши стални спонзори су „Понс“, „Ауто Чачак“, „БМ Милошевић“, Живота Томић, Бошко Петровић, а помогли су и „Оков стил“ из Љубића, кафе „Арена“ из Слатине… Са Бојаном Јакшић, председницом Кола српских сестара, имамо добру сарадњу. Ово је стална адреса за наше донације, јер свих ових година чланице воде бригу о невољницима. Знамо да помоћ стигне у праве руке – рекао је Павловић.
Седамдесетпетогодишња Милосава Зимоњић једна је од многих штићеница Кола коју живот није штедео. Поред немаштине, притиска је и стална туга и брига због сестре која је смештена у Дом „Кулина“. Прича нам да је у истом дому била и сестричина која је умрла у овој установи. Највећи део помоћи које јој Коло обезбеди, Милосава и сада носи у Кулине.
– Кад могу, доведем сестру код мене у Чачак. Да је вратим кући за стално, немам где. И сама тешко живим, углавном од пензијице и од овога што ми Коло пружи. Захвална сам им за све, помажу ми оволике године, Бојана и више од две деценије. Дођем у Коло често, да проговорим неку, да чујем лепу и утешну реч… Увек ми пруже шта имају. Кад пођем у Кулине, однесем сестри, али и другим домцима, да и они нешто поједу и попију, да се обуку, обују – набраја Милосава.
Оливера Јакољевић оболела је од карцинома, а има срчаних и проблема са штитном жлездом. Живи као подстанар, а највећи део своје инвалидске пензије троши за школовање сина.
– Корисник сам и народне кухиње. Врата Кола су прва на која сам закуцала и која су ми се одмах отворила. Помажу нам већ дуго. Увек су за дете имали школски прибор, али и топао загрљај… За Божић и Васкрс, кад не бих могла да одвојим за неки бољи оброк, за поклон, Бојана позове да дођемо. Она има велико срце. Са осмехом нас увек дочека, и она и сви други у Колу – бираним речима описује Оливера.
У две породице Бранко и Зоран су однели пакете. Због болести нису могле да дођу Зорица Николић, и сама ратни ветеран из Босне и Јована Ђуровић, која брине о сину Андреју. Према речима Бојане Јакшић, овим женама је потребна стална помоћ, јер живе у тешким условима. До Јоване и њеног сина, који је са сметњама у развоју, чланице Кола довео је адвокат Никола Ћаловић који овој породици годинама помаже.
Јована Ђуровић захвалила је Колу за све што чине за њеног сина и њу.
– Лакше ми је кад знам да су оне уз нас. Андреј мора на лечење. И сама сам инвалид, али он ми је најважнији – рекла је Јована.
Време празничног даривања у Колу траје још од децембра. Председница Бојана Јакшић каже да су од тада поделили више од 5.000 пакета. Захвалила је припадницима Удружења ветерана „Црвене беретке“ који су их први пут посетили пре три године, за Савиндан.
– Њихова помоћ добро је дошла за домове најугроженијих суграђана. И ову годину смо започели лепо, са добротом која је увек клица злата вредна – истакла је Бојана Јакшић.
Њене речи потврђују бројни примери, не само из Србије. Недавно је Момчило Бабић који сада живи у Лондону, захваљујући писму Кола српских сестара, обезбедио 2.000 евра за помоћ у лечењу једне чачанске девојчице. У јануару су три ромске породице преко Кола добиле комплетну опрему и одећу за новорођене бебе. Нит доброте се не прекида…
В. Т.
ПРИПРЕМЕ ЗА САБОР КОЛА У СЕПТЕМБРУ
Коло српских сестара „Надежда Петровић“ ове године биће домаћин великог окупљања чланица из целог света. Дочекаће крајем септембра више од 150 сестара из Србије и дијаспоре.
– Настављамо пут хуманости, који су још 1903. започеле жене у Србији. Трудимо се да помогнемо свима који су у животу ускраћени за оно што им је неопходно, да осете да нису сами и напуштени. Наш Организациони одбор већ је почео припреме за Сабор. Планирамо штампање монографије о две деценије обновљеног Кола у Чачку – рекла је председница Кола Бојана Јакшић и позвала све који могу да се укључе и својим донацијама помогну да дочекају сестре на најбољи начин.
Новац се може донирати на текући рачун 155-24079-38 („Halkbank“).
СНАГА ДОБРОТЕ
Ове године чачанско Коло организује конкурс за књижевни рад „Снага доброте“, за ученике седмог разреда. Радови могу бити у поезији и прози, а три најбоља биће награђена. Бојана Јакшић позвала је наставнике свих чачанских основних школа да своје ђаке подстакну да учествују на овом конкурсу.