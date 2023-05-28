Нигде без кишобрана ни другог дана викенда

ИЗВОР: РТС

Данас нигде без кишобрана, биће променљиво, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином. Понегде су могуће непогоде с градом и олујним ветром. Јутарња температура од 10, највиша дневна до 25 степени. У главном граду и сунце и облаци, поподне пљусак. Температура до 23 степена.

У Србији данас, променљиво облачно и нестабилно, местимично са кишом, пљусковима и грмљавином, чешћим у другом делу дана. Локално се очекују и временске непогоде са градом и већом количином падавина.

Дуваће слаб до умерен ветар, северни, у зони пљускова краткотрајно јак и олујни.

Јутарња температура од 10 дo 15 степени, највиша од 21 до 25 степени. Могуће локална појава грмљавина са градом.

ФОТО: ДУБРАВКА МИЛОШЕВИЋ

У понедељак променљиво, топло и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Понегде се очекују и временске непогоде са градом и већом количином падавина.

Ветар слаб и умерен, североисточни и источни, у зони пљускова краткотрајно јак. Најнижа температура од 10 до 15 степени, највиша од 21 до 25 степени.

И у уторак променљиво, топло и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Понегде се очекују и временске непогоде са градом и већом количином падавина. Ветар слаб и умерен, североисточни и источни, у зони пљускова краткотрајно јак. Најнижа температура од 10 до 15 степени, највиша од 21 до 25 степени.

Променљиво, топло и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином и у среду. Понегде се очекују и временске непогоде са градом и већом количином падавина. Ветар слаб и умерен, северни и североисточни, у зони пљускова краткотрајно јак. Најнижа температура од 10 до 16 степени, највиша од 21 до 26 степени.