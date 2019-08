OD 18. AVGUSTA VOŽNJA OD BEOGRADA DO ČAČKA KRAĆA ZA SAT VREMENA

Vožnja od Beograda do Čačka biće kraća za sat vremena od nedelje, 18. avgusta, kad će biti otvorena deonica od Obrenovca do Ljiga na auto-putu Miloš Veliki na Koridoru 11.

Reč je o deonici dugoj 63 kilometra, tako da će zajedno s ranije otvorenom deonicom Ljig-Preljina do Čačka u potpunoj saobraćajnoj funkciji biti 103 kilometra auto-puta E-763 Beograd – Južni Jadran.

Do auto-puta Miloš Veliki iz centra prestonice stiže se putem koji vodi do Obrenovca, pored Beogradskog sajma, Ade Ciganlije, Ostružnice, Umke i Bariča. Vozači koji pristižu iz Novog Sada i Zagreba se posle naplatnih rampi Stara Pazova, odnosno Šimanovci odvajaju levo na putu za Niš i Čačak, i preko mosta na Savi kod Ostružnice izbijaju na Umčare i Barič. Sa auto-puta iz Niša se do Miloša Velikog stiže obilaznicom oko Beograda pored Avale.

BROJKE

28,4 metara je širina auto-puta Miloš Veliki

420 dinara koštaće putarina za deonicu Obrenovac-Preljina

130 km/h biće dozvoljena brzina

2 čeone naplatne rampe biće na tom auto-putu

4 bočne naplatne rampe biće na tom auto-putu

Budući da se dosad od Beograda do Čačka putovalo 2,5 sati preko zagušene saobraćajne crne tačke Ibarske magistrale, auto-put Miloš Veliki će vozačima omogućiti znatno bezbedniju i kraću vožnju, pošto će se od Beograda do Čačka stizati za sat i po.

Izvor: Kurir