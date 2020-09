Od naredne godine atletska takmičenja u Čačku

Direktor Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, izjavio je da su rekonstrukcijom atletskog stadiona u Čačku stvoreni uslovi za organizovanje ozbiljnijih takmičenja i da bi već naredne godine neka mogla biti održana.

On je agenciji MNA rekao i da bi trebalo napraviti posebne termine za vežbanje na stazi za profesionalce i rekreativce kako bi se izbegla povređivanja.

“Atletika danas i atletika pre 10 godina su dva različita sporta po svima aspektima i sa koje god strane hoćete da gledate, da li sa strane infrastrukture, osvojenih medalja, u mlađim ili starijim kategorijama, da li po organizaciji velikih atletskih događaja. Verujem da ćemo nastaviti ovim tempom i sa izgradnjom novih atletskih objekata, organizacijom velikih događaja, a pre svega novom generacijom koja dolazi i koja će naslediti generaciju koju je predvodila Ivana Španović. Mislim da će biti još više medalja za srpsku atletiku”, naveo je Branković.

Uprkos problemima koje je prouzrokovao korona virusa, on podseća da je Čačak uspeo da završi rekonstrukciju atletskog stadiona.

“Ovaj objekat je decenijama bio prepušten sam sebi bez ikakvih standarda, uslova. Danas se nalazimo na jednom modernom atletskom stadionu i prelep je. Verujem da ćemo sledeće godine ovde imati prva ozbiljna atletska takmičenja sa nekom perspektivom da se organizuje Međunarodni atletski miting, pa da možda 2022. ovde bude i šampionat Balkana u nekoj od kategorija”, naveo je Branković.

Prema njegovim rečima, organizovanje velikih događaja povlači još neke stvari, na primer hotelske kapacitete.

“Izgradnjom atletske infrastrukture grad Čačak je pokazao odgovornost ka najmlađima, ali i najstarijima”, naglasio je Branković.

Branković smatra da bi na atletskom stadionu trebalo uvesti posebne termine za profesionalce, ali i rekreativce.

“Nemoguće je da u istom trenutku treniraju vrhunski atletičari i rekreativci. To ću preporučiti onima koji rukovode ovim objektom da u nekoj bliskoj budućnosti to urade kako ne bi dolazilo do povređivanja rekreativaca, ali i atletičara, jer nije realno da se sve to događa u istom trenutku. Važno je zbog zdravlje nacije da ovo bude otvoreno, ali u određenim terminima”, objasnio je on.

Legenda jugoslovenske atletike istakao je da je ovaj sport jedan od najmasovnijih, koji je izašao na ulice, sve više ljudi trči, što je dobro.

“Želja mi je da Čačak ovu talentovanu generaciju koju predvodi mala Ivana definitivno izvede na pravi put”, zaključio je Branković.

Izvor: MNA