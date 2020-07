ODBORNICIMA URUČENA REŠENJA O DODELI MANDATA, SLEDE PREGOVORI O FORMIRANJU GRADSKE VLASTI

Odbornici sa izbornih lista, kojima su Čačani dali glasove, dobili su u utorak, 1. jula, uverenja da su izabrani i rešenja o dodeli mandata.

Od 75 odbornika, koliko broji Gradska skupština, 54 je iz koalicije Srpske napredne stranke, tako da ta stranka ima više od dvotrećinske većine i može sama da formira vlast u narednom periodu. Ali, kako je rekao Aleksandar Maksimović, odbornički kandidat SNS, ta stranka će pregovarati sa ostalim parlamentarnim strankama o formiranju vlasti u Čačku.

-To će, pre svega, zavisiti od stava koji bude zauzet na višim instancama, odnosno od toga kakve budu instrukcije iz vrha stranke. S obzirom na izjavu predsednika Aleksandra Vučića, da će tražiti da se prave koalicije i tamo gde to nije potrebno, kao što će biti i na republičkom nivou, formiraćemo vlast sa nekom od stranaka koje su ušle u parlament. Rano je govoriti koja će to stranka biti, ali mi nikada nismo bili politički isključivi – obrazložio je Maksimović.



Koaliciju Socijalistička partija Srbije-Jedinstvena Srbija zastupaće devet odbornika.

-Ponudili smo građanima ono što je suština naše socijalne politike. Ukoliko bude pregovora o formiranju gradske vlasti, tražićemo realizaciju našeg programa. Nema razloga da se utopimo u većinu, a da nemamo svoj identitet. Nas je to utapanje u prošlosti koštalo – rekao je Trnavac.



Miloš Marić sa odborničke liste Nove Srbije rekao je da je ta stranka, uprkos neravnopravnim uslovima i medijskoj blokadi, osvojili pet odborničkih mandata. Kako smatra Marić, NS je jedina prava opoziciona stranka u Skupštini grada Čačka.

-U narednom periodu, prilikom formiranja vlasti, videće se prevara stanaka koje su glumile opoziciju. I sa osvojenih pet mandata, bićemo jedna jaka i dostojanstvena opozicija – rekao je Marić.



Grupa građana “Čačak je naš“ ima dva odbornika u gradskom parlamentu. Dragan Bisenić istakao je da je ta stranka prošla težak period.

– Istovremeno smo pravili organizaciju i pokušavali da sprovedemo kampanju koja bi približila naše planove i ciljeve u budućem delovanju. Bez obzira što imamo samo dva odbornika, obećavamo da ćemo, ono što smo zastupali u predizbornoj kampanji i što smo predočili biračima, zastupati kao da nas je mnogo više – rekao je Dragan Bisenić.



U Skupštini grada Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS) ima četiri odbornika, a Stranku Rusa Srbije zastupaće jedan predstavnik. Srpska radikalna stranka ostala je bez mandata na proteklim izborima.

V. T.



RADMILO MIŠOVIĆ PREDSEDAVA KONSTITUTIVNOM SEDNICOM

Zbog preventivnih mera zaštite od koronavirusa, rešenja su podeljena bez uobičajenog rukovanja. Kao najstariji odbornik, konstitutivnom sednicom Skupštine grada, koja bi trebalo da bude održana početkom naredne sedmice, predsedavaće Radmilo Mišović, koji je dobio veliki aplauz prilikom uručenja mandata. Nakon te sednice uslediće pregovori o formiranju gradske vlasti, a prva sednica Skupštine grada trebalo bi da bude održana u roku od dva meseca.