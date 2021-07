Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola rođena od 1990. do 2001.godine, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Čačak, u Ulici Vladike Nikolaja Velimirovića broj 5, zbog uvođenja u vojnu evidenciju. Prijavljivanje je svakog radnog dana do 28. februara, od 9 do 15 […]

