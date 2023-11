Ovacije za pozorišnu predstavu „Sloboda govora“

Premijerno, uz ovacije, 16. novembra 2023, izvedena je predstava „Sloboda govora“, nastala po romanu dobitnika NIN-ove nagrade Vladana Matijevića, u prepunoj Velikoj sali Kulturnog centra Čačak.



Predstava je rađena u produkciji Gradskog pozorišta Čačak, u okviru projekta “Čačanska Rodna – Prestonica kulture Srbije – Čačak 2023.” Režiju potpisuje Nikola Bundalo, uloge tumače: Vahid Džanković, Jovana Berić, Filip Milićević, Nikola Voštinić, a dramaturgiju je uradila Sofija Dimitrijević. Scenografiju potpisuje Ema Pavlović, a kostimograf je Sanja Živanović.



Roman o ubistvu novinara, izneverenom prijateljstvu i neostvarenim ambicijama, kritičari svrstavaju u triler u kafkijanskoj atmosferi, a Gradsko pozorište Čačak će ovo delo predstaviti kroz jednu modernu dramsku predlošku.



Reditelj predstave, Nikola Bundalo, izjavio je da je okosnica romana, po kome je urađena predstava, smrt uglednog novinara, i ocenio da je to bitna tema i da ne zna mnogo predstava koje govore o ubijenim novinarima. „Predstava je priča o novinaru Vladimiru Filipoviću i svemu što mu se dešava u 12 sati koliko traje radnja romana i naše predstave „, rekao je Bundalo na konferenciji za novinare u Čačku. On je dodao: „Neka ‘Sloboda govora’ bude glas za sve njih, za sve one stradale na ulicama, putevima, osujećenih da žive, koji ne dobiju drugu šansu da žive jer zajednica nema interesa da njihovo ime održava u životu, neka bude glas naročito za one čije ime, kako se u predstavi kaže, neće poneti ni ulica ni most“ rekao je Bundalo.



Pozorišnu predstavu „Sloboda govora“ u repriznom terminu publika može pogledati 25. novembra u Velikoj sali Kulturnog centra Čačak, uz slobodan ulaz.

Fotografije: Čačanska Rodna / Bus Plus Produkcija

ČAČANSKA RODNA – saopštenje