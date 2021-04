OVE SEDMICE PREZENTACIJA PROJEКTA SPORTSКO-REКREATIVNOG CENTRA U IVANJICI

Prezentacija urbanističkog projekta „Sportsko-rekreativnog centra Ivanjica“ održava se do 19. aprila u sali SO Ivanjica u vremenu od 9 do 14 sati. Fizička i pravna lica primedbe mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar-šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 19. aprilom.

Zainteresovanim licima koja vrše uvid sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić.

U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta biće izložen na oglasnoj tabli i na internet stranici Opštine Ivanjica i u dnevnom listu Danas.



J. S.