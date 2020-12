OZBILjNE TEME IZVRNUTE NAGLAVAČKE…

PRIČE ČAČANKE JELENE DRAMIĆANIN NA SERVISU BOOKMATE

Saradnja naše sugrađanke Jelene Dramićanin sa Bookmate platformom se nastavlja. Jelena je autorka romana “Studen kamen“ koji je prošle godine nagrađen na konkursu ove platforme i predstavljen na Beogradskom sajmu knjiga, tako da su oni bili inicijatori da se ova uspešna saradnja i nastavi. A obeležiće je, prema rečima autorke, kraće prozne forme… Kako i o čemu piše u nastavcima, naša mlada i visprena spisateljica priča…

– Sada za servis Bookmate pišem priče koje izlaze u nastavcima, sedmično. Serijal otvara priča “Džek“, a biće ih još pet. Neke od njih nose naslove “Misterija druge strane“, “Treći srpski ustanak“… Sve su tematski različite, ono što ih povezuje je stil. Bave se ozbiljnim temama na humorističan način: građanskim pravima, uticajem medija na svest pojedinca, pobunjenim čovekom, ljudskom potrebom da se kontroliše sve i upravlja svime, čovekovom težnjom da ukine starost i smrt i da uspostavi zlatno doba. To su obične teme o kojima svi razmišljamo, ali prikazane na neobičan način. Izvrnuto naglavačke – duhovito zaključuje Jelena.

Izdanja su digitalna i čitaju se sa uređaja, preko aplikacije, što je, primećuje Jelena, „sasvim u duhu 21. veka“. Ono što je mladim ljudima prirodno, nekim starijim generacijama je mrsko. Zanimljiv je način na koji komentariše činjenicu da se točak progresa neminovno i nezaustavljivo kreće…

SA 20 GODINA ZAKAŠNjENjA, UČIMO NA DALjINU

– Ali onaj ko nije hteo iz 20. veka, morao ga je napustiti u martu ove godine, preko jedne noći. Sa 20 godina zakašnjenja svi smo ušli u novi vek, radimo i učimo na daljinu. I ništa više neće biti isto. Možemo se otimati i buniti onako kako su se otimali i bunili u svim epohama, tražiti da se čuva sve kako jeste i ne ulaziti u neizvesno i drugačije, ali civilizacija ide svojim tokom i menja se. To se ne može zaustaviti, samo možete odabrati da li je to na vašu žalost ili na sreću. Digitalna knjiga neće ukinuti papirnu. Sa njom imamo veći izbor, a to znači da će se više čitati. Danas biramo hoćemo li papirnu knjigu (jer ona miriše, kažu oni kojima je nova tehnologija strana), digitalnu biblioteku koja staje na dlan ili u krilo (šta bi na ovo rekli neki od najvećih klasika ili naučnika koji su se morali dobro namučiti da dođu do određenog teksta!) – primećuje Jelena Dramićanin.

KNjIGE KOJE DANAS MOŽEMO „SLUŠATI“

Na Bookmate-u postoje i audio knjige koje možemo slušati, dodaje naša sagovornica.

– Ne zaboravite, književnost je u početku bila usmena! Znači da smo se vratili u stara dobra vremena, najstarija, obrnuli smo krug ili prešli igricu, kako kažu oni najmlađi, i sada će neko u svom automobilu slušati šta se zbilo sa Anom Karenjinom umesto da sluša vremensku prognozu i hit dana. Ili će poći u šetnju pored Morave i slušaće šta muči Sofku. Ili će strpljivo čekati u nekom od beskrajnih redova i čitati kratku priču. Dakle, sve novo se ipak oslanja na staro i bez starog ne može. Moje priče izlaze u nastavcima baš kao što su pre nekoliko vekova objavljivani romani.

Ova mlada profesorka srpskog jezika i književnosti, u svemu što se događa na planu digitalne edukacije vidi i mnoge prednosti:

– Knjige su sada dostupnije i ne možemo poreći da ovo naše doba ima i nekih prednosti. Kada smo već u karantinima, prevozu, čekaonicama, zašto ne bismo čitali sve ono za šta nismo imali vremena. A ko zna, možda će neko izumeti aparat sa koga ćemo čitati, a koji miriše, pa ćemo birati intenzitet i vrstu mirisa (npr. sveže iz štamparije ili redak primerak, nacionalna biblioteka, 19. vek).

TEME, SAVREMENE DILEME…

“Džek“ je misteriozna priča sa fantastičnim elementima, na prvi pogled detektivska, a zapravo govori o krivici i kazni. U “Misteriji druge strane“ glavnog junaka zanima kako da dosegne viši nivo svesti i šta je to sa druge strane razuma. Junaci “Trećeg srpskog ustanka“ se bore protiv diskriminacije. Priča “Sećanja pouzdanog svedoka“ govori o razvoju i napretku društva, a priča“Obilje života i moć promene“ o popularnim kursevima i literaturi o samopomoći. Možda i čitaoce neka od ovih, nimalo romantičnih i preciznih odrednica motiva kojima se mlada čačanska spisateljica bavi u svojim pričama, navede da ih i pročataju. A to, kada je o talentu Jelene Dramićanin reč, svakako neće biti izgubljeno vreme…

Zorica Lešović Stanojević

„DžEK“, PRIČA O KRIVICI I KAZNI (Odlomci)

– Gradom su se ubrzo šunjale aveti i zanesenjaci, podnapiti i pijani, oni propali i oni uspeli, šumske vile i dusi, studenti i đaci, svak je mogao biti ono što zapravo jeste, jer čovek čoveka u gradu ne poznaje i što bi ga se ticao stranac ma koliko bio neobičan.

-Porodično sećanje sezalo je u daleku i duboku prošlost, šest generacija daleku i duboku, i svi odreda su bili znani po tome da instinktivno mogu prepoznati krivca, i jednako uspešno, instinktivno mogu prepoznati nevinog.

-Svaki branik javnog mira i reda naučio je da su svedoci najveće prepreke u istrazi, da su redovno nepouzdani, da su uglavnom kratkovidi i nagluvi, da im je oštećen centar za kratkoročno pamćenje, da im u dugoročnom pamćenju ništa nije uskladišteno, i da im je logika strana.