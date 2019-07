PAREZANOVIĆ: MOŽDA NEKO NEODGOVORAN ZAGAĐUJE MORAVU

Kako je rekao narodni poslanik Marko Parezanović, ono što ga najviše pogađa oko trenutno najaaktuelnije teme u gradu – zagađenja Morave, jesu priče da se neko štiti i da se sve zna.

-Nemamo razlog nikoga da štitimo. To je naša reka, mi se tu kupamo i nikome nije interes da bilo kavo zagađenje postoji. Ono što me plaši i nisam siguran da možemo da iskontrolišemo do kraja je neodgovornost pojedinaca, jer koliko god se trudili da imamo ljude koji dežuraju na određenim lokacijama i da postavljano kamere na različitim mestima, uvek negde neko ko je neodgovoran može nešto da izruči u Moravu, da se to nešto pojavi na kupalištu i da mi nemamo pojma odakle je to došlo. To je nešto što me plaši, a što mislim da se ranije dešavalo. Ako smo uspeli da maksimalno smanjimo ono što dolazi iz Lupnjače, a onda nam se pojave mrlje sa nekih drugih lokacija, onda postoji mogućnost i tako nešto da se desi – izrazio je sumnje Parezanović.



On je zahvalio i Kompaniji „Sloboda“, jer su, kako je rekao, mesecima vršili strahovit pritisak na njih da imaju mnogo ozbiljniji pristup.

-Mislim da su oni stvarno dali maksimum što je bilo do njih i da ćemo doći u situaciju da za par nedelja voda koja dolazi iz „Slobode“ bude nikada čistija – rekao je Parezanović.



Narodni poslanik je izrazio nadu da će kupališna sezona početi u narednih desetak dana, ali je naglasio i da kako je rekao gradonačelnik Čačka, to će biti samo kada ZZJZ svojim analizama potvrdi da je voda bezbedna.

I. M.