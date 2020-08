Parezanović: Školska uprava još bez zvaničnih uputstava od Ministarstva

Školska uprava Čačak, kao i 53 škole na području Moravičkog okruga još uvek nisu dobile zvanično upustvo od ministarstva prosvete u vezi sa načinom odvijanja nastave od septembra, izjavila je danas načelnica Slađana Parezanović.

Kako je rekla, za sada je poznato samo ono što je ministar prosvete Mladen Šarčević juče izjavio, a to je da će učenici od prvog do četvrtog razreda ići u škole svakodnevno, a stariji razredi naizmenično. Parezanović je rekla da prosvetne radnike brine da li će biti više posla.

–Škole su tehnički spremne, ali u ovom trenutku imamo nešto što mučni prosvetne radnike, a to je da li će biti više posla ako se bude deo nastave izvodio za učenike u odeljenju, a deo za one koji budu učili na daljinu, jer je to dupliranje posla – rekla je Parezanović.

I. M.