PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV UBICE MILOŠA MILEUSNIĆA

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Neđeljka Đurovića (29) zbog teškog ubistva studenta iz Čačka Miloša Mileusnića (24) ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

Kako “Blic” saznaje, Đurović se tereti da je na podmukli način, potpuno uračunljiv, 27. januara, oko šest sati ujutru, ubio Mileusnića u mračnom ulazu u zgradu u Ulici Dimitrija Tucovića 20a, u kojoj je ubijeni živeo sa cimerom. Stravično ubistvo desilo se kada je nesrećni mladić izlazio iz zgrade.

Đurović se tada, prema saznanjima “Blica“, sklonio u stranu pored ulaza gde je čekao da Mileusnić izađe. Ko je on, kako se zove, koliko godina ima, nije znao. Nesrećni mladić bio je njegova nasumična žrtva.

U optužnici se navodi da je nakon što je mladić otvorio vrata i iskoračio ispred zgrade, Đurović potegao kuhinjski nož koji je poneo od kuće i zadao Mileusniću prvi ubod. Kako se sumnja, on je svojoj žrtvi zadao više ubodnih rana – probio mu je trbušnu aortu, trbuh, slezinu, te Mileusnić nije mogao ni na koji način da se odbrani. Pao je na zemlju i ubicu molio da ga ne ubije.

U prvoj izjavi koju je dao u policiji okrivljeni Neđeljko priznao je u potpunosti ubistvo. On je do detalja ispričao da je kobnog dana želeo nešto loše da uradi, da je krenuo ulicom i hteo da izbode prvu osobu na koju naiđe. Prva je bila devojka koja je hodala ulicom, međutim, kako je kazao na saslušanju u policiji, nju nije želeo da povredi. Onda je došao do ulaza u Dimitrija Tucovića. Tu je planirao da pozvoni na interfon pa ko prvi izađe – njega izbode. Dok je razmišljao kome da pozvoni, video je da se pali svetlo u zgradi. Sklonio se u stranu i čekao. Izašao je Mileusnić.

Uprkos ovom priznanju i činjenici da je on bio taj koji je policiju odveo do mesta gde je bacio nož, na saslušanju u tužilaštvu Đurović je negirao sve. Rekao je da nikada nije bio tu, da ne poznaje Marka Mileusnića, te da nema nikakve veze sa nožem. Međutim, kako saznajemo, niz dokaza koje je Više javno tužilaštvo prikupilo tokom istrage potvrđuje upravo suprotno.

Kako saznajemo, u optužnici se kao glavni dokaz pominje nož kojim je ubistvo izvršeno.

– Na nožu je otkrivena krv ubijenog, kao i DNK i otisci Đurovića. Isti taj nož nedostajao je prilikom pretresa stana osumnjičenog kada je pronađen komplet noževa – kaže izvor “Blica” upoznat sa slučajem.

Takođe, snimci sa kamera koje je prikupila policija otkrili su Đurovićevo kretanje kobnog dana.

– U vreme ubistva utvrđeno je da je bio u neposrednoj blizini mesta zločina iako je on to kasnije na saslušanju kod tužioca negirao – kaže izvor “Blica”.

Izvor: Blic