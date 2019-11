POMOĆ PRILIKOM SAMOZAPOŠLJAVANJA I PREDUZETNICIMA

Novoosnovanim preduzetnicima, poljoprivrednim gazdinstvima, mikro i malim privrednim društvima starosti do dve godine, kao i svima koji su zainteresovani za otpočinjanje sopstvenog biznisa i razvoj poslovanja, od 1. novembra na raspolaganju je novi nacionalni „Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja“, koji, kao sveobuhvatna podrška, predstavlja snažan razvojni podsticaj privredi Srbije.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju programa iznose 300 miliona dinara.

– Ono što je predlost u ovom programu i zašto podstičemo prezentaciju preduzetništva, to je da svi koji konkurišu za kredit nemaju obavezu za hipoteku. Garanciju za kredit daje Fond za razvoj u visini do 60 odsto, a 40 odsto je na riziku banke. Ono što je prednost jeste da se bespovratna sredstva dodeljuju do 360.000 dinara, ali kredit se dodeljuje u vremenskom periodu do 60 meseci i grejs periodom od pest meseci – rekla je rukovodilac Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga Organizacione jedinice Čačak Gorana Tanasković.

Ovaj program podrške koji je usvojila Vlada Srbije proistekao je kao rezultat aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji vlade i Nemačke razvojne banke (KfW) iz 2018. godine.

Još jedna od pogodnosti za korisnike kredita je ta da kolateral može biti samo predmet finansiranja kao i da su maksimalni troškovi i naknade koje banka naplaćuje korisniku kredita do jedan odsto jednokratno.

Cilj ovog programa podrške, u kojem su za partnerske banke izabrane Raiffeisen banka, UniCredit banka i banka Poštanska štedionica jeste da doprinese stvaranju stimulativnog ambijenta za početnike u poslovanju, unapređenju uslova poslovanja u sektoru MMSP i preduzetništva i otvaranju novih malih i srednjih preduzeća i preduzetničkih radnji, u skladu sa strategijom Vlade Srbije.

Država je i do sada, u proteklih par godina, uspešno podržavala početnike u biznisu, što najbolje potvrđuje iznos opredeljenih kredita i bespovratnih sredstava.

Sada se po prvi put u kreditiranju početnika u biznisu uključuju i komercijalne banke čime se značajno proširuje dostupnost podrške.

Ovaj program nudi rešenje za poslovne ljude sa dobrom poslovnom idejom koji nisu mogli da ispune uslove za finansiranje projekata.

