Постепено разведравање, температура до 17 степени

U Banjalučkoj ulici, kod broja 6, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti saniran u toku prepodnevnih časova. Moguće je kratkotrajno isključenje vode u ulici dok traju radovi.Zbog priključenja na vodovodnu mrežu poslovno – stambenog objekta u Mutapovoj ulici, u periodu od 8 do 15 časova, može doći do redukovanja u snabdevanju […]

