PREDSEDNIK GO SNS: GLASAČIMA SNS-A NE TREBA DA „OTVARA OČI“ BOŠKO OBRADOVIĆ

Predsednik Gradskog odbora SNS u Čačku Milun Todorović oglasilo se saopštenjem povodom poslednjih političkih dešavanja u kojima je glavni akter bio lider Dveri Boško Obradović.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Zar je iko ozbiljan mogao da pomisli da će Boško Obradović da obuzda svoj nasilnički nagon i posle upada u zgradu RTS-a, divljanja ispred državne televizije kada je predsedniku države pretio linčom, omalovažavanja novinarki i brojnih drugih manifestacija bezobrazluka i bahatosti, moći da se urazumi i shvati da je pogrešio?

Naravno da ne! Iz te spirale bezumlja, koju je sam kreirao, teško se izlazi. To je dokazao i minulog vikenda, kada je tokom još jednog suludog čina, nedostojnog ozbiljnih ljudi, državnu zastavu koristio kao rekvizit kojim je pokušao da razbije staklo na ulazu u Skupštinu Srbije. Posle toga cinično je izjavio da „cilj performansa nije bio upad u zgradu Skupštine, već kucanje na njena vrata“ i da je zapravo želeo da „oslobodi Skupštinu“?!

Postavljam pitanje da li je Obradoviću namera bila da oslobađa istu onu Skupštinu u kojoj je samo par dana ranije razgovarao sa delegacijom sa Krima? Kako to da je tada bez problema ušao u instituciju koju bi sada da oslobađa? To što je Boška u subotu možda poneo revolucionarni zanos, meni ne oduzima pravo da tvrdim kako je on običan licemer. Njegovi postupci to nedvosmisleno dokazuju.

Nakon prespavane noći Obradović je ipak shvatio da je u ozbiljnom problemu i da bi najnovije divljanje na protestu moglo da mu se olupa o glavu, jer je od njega počeo da se ograđuje i poslodavac Dragan Đilas, koji je jasno poručio da mu je dosta Boškovih brljotina. Pošto je uvideo da bi ubrzo mogao biti „pušten niz vodu“, brže-bolje je sastavio patetično otvoreno pismo, tobože glasaču SNS, a sve u cilju „sanacije štete“.

U tom svojevrsnom pamfletu je pobrojao sva opšta mesta koja se ovih dana mogu naći u pojedinim medijima. Naravno, reč je o paušalnim optužbama, bez i jednog jedinog dokaza. Glasači Srpske napredne stranke su pošteni, vredni i pametni ljudi. Njima ne treba niko da „otvara oči“, a ponajmanje Boško Obradović, kako bi uvideli ko Srbiju vodi u pravom smeru i ko je osoba zbog koje poslednjih nekolikoi godina mnogo bolje žive. To je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

I na kraju, poručio bih bivšem sugrađaninu Bošku Obradoviću da slobodno nastavi sa svojim političkim delovanjem kao i do sada. Sve dok on pretenduje da ovakvim ponašanjem i postupcima bude nekakav važan politički činilac u Srbiji, SNS nema razloga za brigu. Građanima Čačka i Srbije sve je kristalno jasno.

Predsednik Gradskog odbora SNS Čačak Milun Todorović