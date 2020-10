U organizaciji Startap centra Naučno tehnološkog parka Čačak, sinoć je održana radionica, pod nazivom „Priprema za razgovor sa poslodavcem“. Radionica je bila namenjena, kako mladima koji nisu imali iskustva sa intervjuima za posao/praksu, tako i onima koji žele da usavrše svoje veštine poslovne komunikacije i nauče nešto novo. Ovo je bila prilika za mlade, da kroz simulacije, nauče i vide kako treba da izgleda kvalitetan razgovor sa potencijalnim poslodavcem.

Prema rečima Filipa Ilića, koordinatora Startap centra Naučno tehnološkog parka Čačak, ideja za ovakav događaj je nastala na osnovu istraživanja koje su uradili pre nekoliko meseci:

– Pitali smo mlade ljude koje su im teme zanimljive i šta bi želeli da nauče kroz neformalne događaje i neformalno obrazovanje. Jedna od tema je bila kako napraviti dobar CV i pre mesec dana smo organizovali onlajn vebinar. Posle toga, logičan korak je bila organizacija radionice na kojoj su mladi mogli da nauče kako da se pripreme za intervju sa poslodavcem.

Cilj radionice je bio da se prenesu praktična iskustva i da se mladima ukaže na šta poslodavci obraćaju pažnju i šta bi oni trebalo da pripreme i znaju pre nego što se pojave na intervjuu, kaže predavač Ivona Poletan, HR direktor u kompaniji „Unipromet“:

– Svesni smo koliko je razgovor za posao značajan događaj u životu svakog čoveka, kao i da je to momenat od koga zavisi da li će dobiti zaposlenje ili ne. Šansu koja se ukaže treba maksimalno iskoristiti. Da bi to uradili, ostavili najbolji utsak, bitna je priprema, odnosno, da poštujemo pravila ponašanja i poslovnog bontona.

Poletan naglašava da su pored formalnog obrazovanja, izuzetno bitne veštine, radna iskustva, dodatne obuke, sertifikati, motivacija mladih:

– Motivacija je veoma važna, a to govori činjenica da se ponekad poslodavac opredeli za osobu bez iskustva, možda čak i bez formalnog obrazovanja, jer smatra da je odgovarajući kandidat za njegovu firmu, da će se dobro uklopiti u tim, u kompanijsku kulturu, da može da ostvari očekivane ciljeve. Takođe, izuzetno je bitna volja za učenjem. To što danas nešto niste savladali, ili niste imali priliku da naučite, ne znači da je nemoguće dostići. Jako je važno da je kandidat spreman da se usavršava, to svaki poslodavac izuzetno ceni.

Poletan napominje da loš prvi utisak može ostaviti kašnjenje kandidata bez opravdanja ili najave, zatim dolazak na intervju neprikladno obučen, neprimereno ponašanje, na primer, da li će tokom razgovora zvoniti telefon… Sa druge strane, mladi smatraju da je neprijatno pitanje poslodavaca: “Koliku zaradu očekujete”?

– Sve kompanije imaju predviđene budžete za svako radno mesto. Ali, poslodavac želi da čuje od kandidata čime bi bio zadovoljan, koji je to iznos zarade koji bi ga motivisao da se zaposli. Naravno, svi želimo da plata bude što viša i težimo ka tome da kroz napredovanje ostvarimo i naš finansijski cilj. Ali, ako kandidat ne može da odredi konkreatan iznos, bilo bi dobro da ukaže na to ispod koje granice ne bi bio zainteresovan za određeno radno mesto – savetuje Ivona Poletan.

