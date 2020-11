Privatnim laboratorijama u Čačku od juče zabranjeno da rade antigenske testove

Kako se danas moglo čuti prilikom obraćanja Radnog tima za praćenje širenja korona virusa u Čačku, juče su dve privatne laboratorije u našem gradu dobile zabranu da rade antigenske testove. On je istako da je u pitanju određena zakonska regulativa, za koju smatra da će uskoro biti promenjena, i da će privatne laboratorije ponovo moći da pruže građanima tu vrstu usluge.

–Prema zakonu, od letos postoji zabrana, gde nema mikrobiloga u laboratorijama, ne mogu se raditi antigenski testovi. Procedure državne su trome. Traži se dlaka u jajetu. Po tim procedurama, iako im je prećutno dozvoljeno da rade, juče je to ponovo zabranjeno. Očekujemo da se to izmeni. Zasedaće jedno telo, koje bi trebalo da dozvoli ponovo laboratorijama da rade antigenske testove – reko je dr Luković, naglasivši da bi to izuzetno olakšalo rad zdravstvenim službama u našem gradu.

-Nama bi značilo da oni rade, jer se povećava broj onih koji se testiraju, a samim tim i broj onih koje šaljemo u izolaciju. na taj način rasterećujemo a i Dom zdravlja za testiranje, smanjuje se pritisak na zdravstvene službe – kaže dr Luković.

I. M.