„ПРИЗНАЊА СУ ДОШЛА КАО ПРИРОДАН СЛЕД!”

УСПЕХ МАТУРАНАТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФОРУМУ У КИПРУ

Да је образовање расадник разнородног и драгоценог у оквиру којег човек уистину постане свестран, својим школским и ваншколским постигнућима потврђују матуранти Техничке школе у Чачку окупљени у „Smart Start” тим, а вођени менторским радом професора Олге Дукић.

О успеху за који су заслужне сопствене жеље удружене са истрајношћу, али и упориштима из којих су црпели неопходна знања и врлине, такмичари Лука Бујошевић, Драган Парезановић, Теодора Ратковић, Јелена Пауновић, Лука Стојановић, Тијана Лазовић и Лука Стојановић. су посведочили својим изузетним залагањем!

Међународно такмичење Global Invention Forum-u на Кипру је завршено крајем октобра, а тим „Smart Start” из Чачка освојио је престижна признања: „Gold medal from Global Invention Forum in Cyprus”, „IFIA BEST INVENTION MEDAL for the Outstanding Invention”, „Special prize from Global Invention Forum in Cyprus”, „SPECIAL AWARD from World Invention Intellectual Property Association”.

‒ Велико ми је задовољство и могу рећи да сам пресрећна што сам ментор овог тима. Пројекат смо развијали на часовима Примењених информационих технологија и на почетку је на пројекту радио већи део одељења IV/1п, коме сам ја била одељењски старешина. Једноставно, хтели смо да направимо несто лепо и добро и тако обележимо њихово школовање у Техничкој школи. Током самог процеса планирања, реализације и промоције пројекта имали смо несебичну помоћ бројних колега и овим путем им се захваљујем од свег срца – захвално је посведочила проф. Олга Дукић.

Труд Чачана је вишеструко био признат, те су се низале изложбе и скупови на којима су знање и умеће пронашли свој пут.

‒ Нашу „Паметну кућу” смо прво приказали на Изложби ученичких радова Техничке школе, која се сваке године одржава у Културном центру у Чачку. Квалитет пројекта је препознат од стране Научно-технолошког парка у Чачку, па су ученици имали прилику да се представе на Сајму науке и технике у Београду. На самом Сајму препознати су као одлична и добро вођена екипа младих иноватора. Као такве, доживели су их и представници Global Invention Forum-а, па су добили позив за учешће на овој престижној манифестацији, која је ове године одржана на Кипру и окупила представнике 25 држава – истакла је ментор Дукић.

Посебну захвалност „Smart Start” тим упућује Граду Чачку и Научно-технолошком парку Чачак, који су подржали овакав подухват младих Чачана у Кипру!

‒ На самом такмичењу, од првог дана, имали смо одлично представљање, али оволики успех нисмо могли ни да претпоставимо. Деца су освојила симпатије свих чланова међународног жирија и признања су дошла као природан след. Током такмичења имали смо прилику да се упознамо са Лимасолом и његовом историјом, културом и традицијом – навела је ментор Дукић.

Тим „Smart Start” и након завршетка овогодишњег Међународног форума, добио је прилику да своју примену знања представља даље! Наиме, млади Чачни су добили позив за Интернационални Салон Иновација у Москви у марту следеће године!

‒ Веома ми је драго што ће успех који су ови млади људи постигли много значити за њихов даљи рад и напредак и дати им подстрек да се још боље покажу на наредним такмичењима. Такође, ово је одличан пример и за наше млађе ученике и уједно позив да се укључују у нове пројекте. Моје колеге и ја свим садашњим и бившим ученицима стојима увек на располагању – поносно је истакла проф. Дукић.

Пронаћи пут до вредности које су препознате, ускладити рад једног тима, уочити резлтат и на лицу безбрижног родитеља и истински спокојних професора представља и изазов, али и благодет највреднијих! Истрајност, труд и жеља су на свим фронтовима главни чиниоци успеха у образовању које родитељ жели да би обезбедио здраву будућност детета, а са друге стране и наставник као највећу награду, плату која је немерљива за оно што ум предавача успева да усади у ум детета, ученика. „Smart Start” је свој труд запечатио својим успехом!

Милица Матовић