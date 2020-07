Procena dr Dramićanina: Zaraženo oko hiljadu Ivanjičana

Većina inficiranih ima lakšu kliničku sliku. Mnogi ne stignu da se podvrgnu testiranju, ali njihova klinička slika, epidemiološki podaci, rentgenski i laboratorijski nalazi ukazuju da je reč o koroni, kaže dr Milorad Dramićanin, epidemiolog iz Ivanjice.

Dr Milorad Dramićanin, foto: Info liga

– Novija PSR testiranja pokazuju 53 pozitivna rezultata. Ali, moja procena je da je oko hiljadu ljudi u Ivanjici zaraženo korona virusom. Juče je u Opštu bolnicu u Čačku primljeno osmoro naših pacijenata. Bio nam je to najteži dan do sada. Šaljemo ljude koji imaju težu kliničku sliku, jaču upalu pluća i kojima su potrebni kiseonik i respirator. Sada je četrdesetak Ivanjičana smešteno u bolnicu u Čačku – kaže dr Dramićanin.

Iako je nepovoljna epidemiološka situacija, nazire se poboljšanje, nagoveštava on. Nadu uliva manji broj pregleda u kovid ambulanti. Do pre pet, šest dana dnevno se javljalo od 100 do 140 pacijenata! U ponedeljak i juče ih je bilo manje. Uglavnom su se javljali zbog terapija i na kontrole.

Foto: Sajt Doma zdravlja Ivanjica

– Izgleda da se situacija polako smiruje. Ipak moram da zamolim ljude koji su u kućnoj izolaciji da nigde ne izlaze, iako se dobro osećaju. Sve osobe pozitivne na virus korone, osim terapije, dobiju od lekara preporuku da ostane u kućnoj izolaciji, što važi i za članove njihovih porodica. Većina poštuje preporuke. Ali, saznajemo da se poslednjih dana pojedinci, koji su pozitivni, šetaju gradom. Molim ih da ne ugrožavaju zdravlje drugih ljudi! Zbog toga bi mogli i krivično da odgovaraju – upozorava dr Dramićanin.

Do početka jula u Ivanjici je bilo malo inficiranih. Posle toga, nastaje epidemija širih razmera. Razlog su okupljanja, velika slavlja i sa 300 zvanica, proslave mature, virus su donosili i ljudi koji su dolazili iz drugih gradova… Došao je i iz Sjenice i Novog Pazara, ali ne u tolikoj meri, smatra dr Dramićanin.