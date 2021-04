PRODUŽENA GREJNA SEZONA I OVE GODINE

RADIJATORI TOPLI I U MAJU

Na osnovu Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom, Javno komunalno preduzeće za grejanje “Čačak” je dužno da krajnjim kupcima isporučuje toplotnu energiju za grejanje objekata u toku grejne sezone, osim, ako ugovorom nije drugačije određeno.

– Grejna sezona počinje 15. oktobra tekuće godine, a završava se 15. aprila naredne. Izuzetno, grejna sezona može da počne i pre propisanog datuma i to u periodu od 1. do 14. oktobra, i da se završi posle određenog datuma i to od 16. do 30. aprila, ako je prognoza maksimalne dnevne temperature spoljnjeg vazduha Republičkog hidrometeorološkog zavoda u dane u označenom periodu niža od 15 stepeni. Nadzorni odbor može odlučiti da preduzeće isporučuje toplotnu energiju za grejanje objekata i van grejne sezone i određenog vremenskog perioda, ako to vremenske prilike i prognozirana spoljna temperatura zahtevaju i ako za isporuku toplotne energije postoje tehnički i tehnološki uslovi – objašnjava za naš list Danko Ćalović, direktor JKP za grejanje “Čačak”.

Inače, od kada je osnovano preduzeće, radijatori su prvi put 2019. bili topli do kraja aprila, a prošle godine je grejna sezona završena 8. maja. Direktor napominje da će preduzeće obezbediti tehničke i tehnološke uslove i biti pogonski spremno da pruži usluge grejanja i tokom prve polovine maja, ako dnevne temperature budu kao prethodne dve godine. Ćalović, takođe, podseća da je mart ove grejne sezone bio hladniji, nego prethodnih godina, kao i da u aprilu grejanje (do sada) nije prekidano, izuzev, možda, jednog ili dva dana. Pored toga, vremenska prognoza ni za narednih desetak dana nije povoljna, pa će radijatori i dalje biti topli.

Prema njegovim rečima, proizvodnja i distribucija toplotne energije u ovoj sezoni protekla je u stabilnom režimu. Ukoliko je i bilo manjih problema u toplotnim izvorima i na distributivnoj mreži, sanirani su u najkraćem roku i korisnici nisu osetili smanjen kvalitet isporuke toplotne energije, kao ni duže prekide u toku dana, kada su bile intervencije. Po završetku grejne sezone planiran je redovni remont postrojenja, čišćenje kotlova i popravke u pojedinim podstanicama.

Javno komunalno preduzeće za grejanje “Čačak” radi u skladu sa preporučenim merama zbog pandemije korona virusa. U cilju prevencije i sprečavanja širenja virusa za zaposlene u svim stručnim službama gde posao dozvoljava i gde je tehnički to moguće, organizovan je i rad od kuće. Ali, svi radnici koji održavaju daljinski sistem grejanja su redovno na svojim radnim mestima, uz primenu mera zaštite, rekao je Danko Ćalović.

N. R.