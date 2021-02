Proleće u februaru – danas i do 19 stepeni

Toplo, ali ujutru i pre podne slaba kiša u severnim predelima, Borskom i Braničevskom okrugu. U ostalim krajevima suvo vreme uz slab vetar. Jutarnja temperatura od 1 stepen, najviša dnevna 19 stepeni, koliko će biti i u petak, tokom vikenda stepen, dva toplije.

Toplo, ali uz prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne predele Srbije, Borski i Braničevski okrug uslovljavajući slabu kišu, a sredinom dana i posle podne i ostale krajeve ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar pre podne slab i umeren jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 10, a najviša od 15 do 19 stepeni.

I u glavnom gradu toplo, ali će Beograđanima biti potreban kišobran ujutru. Temperatura prijatna od 10 stepeni do 16 stepeni.

Na području jugozapadne, istočne i jugoistočne Srbije i na Kosovu i Metohiji na snazi je žuti meteo-alarm zbog otapanja snega. Moguća je pojava lapavice, a potreban je i oprez zbog moguće pojave lokalnih poplava.

Sutra slično vreme – pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Tokom vikenda do 20 stepeni, u nedelju košava

U subotu pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 13 do 20 stepeni.

Za nedelju se predviđa slično vreme – pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U Timočkoj Krajini oblačno sa sipećom kišom i hladnije. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Izvor: RTS

Foto: Mima Zindović