Radarski centri u Srbiji spremno čekaju gradonosne oblake

Najavljene su kratkotrajne vremenske nepogode: obilni pljuskovi s grmljavinom, grad i jak olujni vetar. Svi radarski centri u Srbiji imaju dovoljan broj raketa za protivgradna dejstva. Od početka sezone samo pet dana su dejstvovali, a manjih šteta imali su čačanski voćari. Radarski centar Valjevo prvi je potpuno automatizovan. Prve, manje štete od grada veličine lešnika napravljene su ove godine u Banjici kod Čačka. Vidljiva su oštećenje na jabuci ajdared.

„Naše voće 90 odsto ide za izvoz u Rusku Federaciju i takva jabuka ne može ići u izvoz. Ići će na domaće tržište ili u preradu gde je cena 70–80 odsto niža nego što bi išla na rusko tržište“, kaže voćar iz Banjice kod Čačka Milovan Sretenović.

Na području Lučana, gde su prošlog leta imali ogromne štete od nevremena, uz značajnu pomoć namenske industrije, obezbedili su 300 protivgradnih raketa. Centar Samoš u Banatu ima 1.200 raketa.

I Leskovac je obezbedio potreban broj raketa ali zbog niskih nadoknada četiri strelca su odustala od posla.

„Jedan strelac ima platu 4.000 dinara mesečno, a jedna protivgradna automatska stanica košta 30.000 evra, pa sad vi razmislite koliko strelaca mogu oni da plate sa 30.000 evra“, kaže predsednik Udruženja strelaca iz Leskovca Žikica Marinković.

Radarski centar Valjevo prvi je potpuno automatizovan. Prednost je u velikoj sigurnosti dejstava, u skraćenom vremenu lansiranja raketa i u potpunoj pouzdanosti da će stići do cilja. Ove sezone protivgradna zaštita Srbije za 236 daljinskih lansirnih stanica tehnički je još spremnija za dejstva.

„Imamo optimalnu količinu raketa u ovom trenutku. Mi smo do sada raspolagali sa 17,5 hiljada raketa, s tim da smo za pet dana dosadašnjeg dejstva potrošili 256 raketa i treba da konstatujemo da je za ovaj deo sezone, s obzirom na to da je maj jedan od najnestabilnijih meseci, to daleko ispod proseka“, rekao je načelnik Centra odbrane od grada RHMZ Srbije Zoran Babić.

Pored automatizacije radarskih centara, Protivgradna zaštita Srbije nabaviće dva najsavremenija radara kao i novi softver za upravljanje procesom protivgradnog dejstva.

