REAKCIJE GRADJANA NA PREDSTOJEĆE IZMENE REDA VOŽNJE „SRBIJA VOZA“ NA RELACIJI ČAČAK – KRALJEVO

MOLBA DA SE ISPOŠTUJU POTREBE REDOVNIH PUTNIKA!



U našu redakciju su prošle nedelje stigla dva dopisa, koje su potpisali gradjani koji svakodnevno koriste voz kao prevozno sredstvo na relaciji Čačak – Kraljevo. Prvo pismo su uputili zaposleni koji rade u čačanskim preduzećima, a putuju vozom sa područja Kraljeva, duboko nezadovoljni novim redom vožnje „Srbija voza“, koji bi trebalo da stupi na snagu 13. decembra, a do koga su došli iz nezvaničnih izvora. Drugi dopis je stigao od roditelja iz Kraljeva, čija deca svakodnevno putuju vozom do svojih škola i fakulteta. Inače, reč je o uobičajenoj praksi ovog preduzeća da svake godine početkom decembra menja red vožnje koji je bio važeći u proethodnih godinu dana.

Kako smo saznali u neposrednom razgovoru sa korisnicima železničkog prevoza, kao i obično, putnici o izmenama polazaka vozova saznaju tridesetak dana pre 13. decembra i to iz nezvaničnih izvora, ali se, gotovo po pravilu, uvek ispostavi da su dobijeni podaci tačni. Zahtevi koje su ranijih godina slali nadležnima u ovom preduzeću uglavnom su bili vezani za jutarnje i popodnevne polaske vozova, koji su im bili najvažniji da odu i da se vrate sa posla, ali, kako navode, u većini slučajeva nisu bili ispoštovani. Otuda im svaki decembar donosi nespokoj, jer se brinu da li će imati odgovarajuće polaske vozova ili će morati da se preorijentišu na drugu vrstu prevoza.



Kako ističu naši sagovornici, prema nactu novog reda vožnje, voz koji sada saobraća iz Čačka za Kraljevo u 15.55, a koji pretežno koriste radnici, prema njihovim saznanjima, biće ukinut. Praktično, od 14.40, pa sve do 19.30 neće biti polazaka za Kraljevo, tako da će putnici, koji se obično sa posla vraćaju tim vozom, biti primorani da se kući vraćaju autobuskim prevozom, koji je neuporedivo skuplji. Ljudi se taman naviknu na jedan režim saobraćaja, a početkom decembra stiže novi raspored, koji, u većini slučajeva, ne odgovara pretežnom broju stalnih putnika.

Vozovi su udobni, čisti, topli i u postojećim epidemiološkim uslovima daleko bezbedniji za puovanje, jer ima dovoljno prostora za fizičko distanciranje, ističu putnici

-Ponekad se pitamo za koga prave red vožnje, ako on nije u skladu sa potrebama ljudi koji putuju svakog dana. Svake godine pišemo peticije, ali nam retko kada izadju u susret. Obično nam usliše molbu za neki od jutarnjih polazaka da ga za koji minut pomere, kako ne bismo kasnili na posao, a kada je reč o povratku kući, retko kada da su ispoštovani naši zahtevi. Ove godine smo posle dužeg perioda, po prvi put, dobili red vožnje koji bi svako poželeo, jer nikada ranije nismo imali toliko polazaka vozova i to u veoma dobrim terminima. Ukoliko nadležni u „Srbija vozu“ smatraju da je neophodno da redukuju broj polazaka, apelujemo na njih da uva‚e naŠe molbe i da nam ostave bar one najvažnije, koji se uklapaju u naše radno vreme, a koji, takodje, odgovaraju studentima i srednjoškolcima, kako bismo mogli normalno da funkcionišemo – kaže za „Čačanski glas“ Goran Petrović iz Goričana.



Putnici ističu da im ovogodišnji red vožnje u potpunosti odgovara

Mihailo Stepanović, student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, ističe da je oduvek više voleo železnički prevoz, jer su vozovi daleko udobniji, a i cene voznih karata su daleko primerenije današnjim uslovima i životnom standardu kakav ima pretežni broj gradjana u Srbiji.

–U prethodne četiri godine kupovali smo tri mesečne karte, jer smo svi iz kuće putovali u Čačak vozom, majka na posao, a brat i ja u školu. Nije nam uvek odgovarao red vožnje, posebno kada je reč o povratku kući. Nekada smo bili prisiljeni da čekamo na železničkoj stanici po tri-četiri sata da bismo se vratili kući iz popodnevne smene u školi, ali izbora nismo imali, prvenstveno zbog finansija, jer živimo od skromne plate koju majka zaradjuje. Za nas je autobuski prevoz bio isuviše skup. Kada je rekonstruisan vijadukt u Čačku, pa zbog toga nisu saobraćali vozovi, jedva smo sastavljali kraj sa krajem, jer su dve trećine majčine plate išle na autobuske karte – kaže Mihailo i objašnjava da su cene voznih karata uvek bile povoljnije od autobuskih i da je to mnogim porodicama lošijeg imovinskog stanja pomoglo da opstanu i odškoluju decu.



Našoj redakciji su se obratili i gradjani iz susednog grada, nezadovoljni što će, prema njihovim saznanjima, biti ukinut polazak voza iz Kraljeva u 12.35, jer, kako ističu, upravo taj polazak koriste i zaposleni i učenici koji idu u drugu smenu. Oni su sredinom novembra poslali dopis nadležnima u „Srbija vozu“ sa zahtevom da se ovaj polazak ne ukida, ali do sada nisu dobili bilo kakav zvaničan odgovor.

–Autobuska karta od Kraljeva do Čačka (u jednom smeru) košta 300 dinara, autobus putuje sat vremena i deset minuta. Djaci koji putuju vozom, uz ostvareni popust nedeljno potroše 550 dinara za voznu kartu u oba pravca. Osim toga, vozom putuju 40 minuta. Zato smo mi roditelji i zabrinuti što ćemo u ovim teškim vremenima morati daleko više novca da izdvajamo za skuplji autobuski prevoz, a za sve ostalo koliko nam ostane. Apelujemo ovim pismom da imate razumevanja za nas, roditelje koji i ovako jedva uspevamo da izdržavamo našu decu koja se školuju u drugom gradu – stoji u pismu koje je stiglo u našu redakciju.



Na osnovu iskazanog interesovanja javnosti, redakcija „Čačanskog glasa“ se obratila Media centru AD „Srbija voz“, u nastojanju da proveri da li su tačni navodi gradjana, kada je reč o eventualnoj redukciji saobraćanja vozova na relaciji Čačak – Kraljevo i novom redu vožnje koji bi trebalo da stupi na snagu 13. decembra. Do sada nismo dobili povratnu informaciju, a ukoliko ona stigne tokom narednih dana – biće odmah objavljena.



Nadamo se da će nadležni u preduzeću „Srbija voz“ imati dovoljno sluha za potrebe svojih redovnih putnika na relaciji Kraljevo – Čačak.



V. S.