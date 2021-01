RED SUNCA, RED KIŠE…

Na početku i na kraju dana kiša, u sredini – sunce

U Srbiji se danas očekuje najniža temperatura od -5 stepeni, a najviša do 16. Biće osetno toplije u većini krajeva.

U toku prepodneva očekuje se mestimično kiša, susnežica i sneg. Tokom dana razvedravanje i porast temperature.

Uveče je prognozirano novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak.

Najniža temperatura od -5 do 4 stepena Celzijusa, najviša od 7 stepeni na jugoistoku Srbije do 16 na zapadu zemlje. U Beogradu do 14 stepeni.

Narednih dana promenljivo, povremeno kiša i sneg, u ponedeljak razvedravanje, od utorka malo toplije.

Izvor: RTS