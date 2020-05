RUŽIČASTI ČVORAK „GOSTUJE“ U PRISLONICI

Sutra sunčano i toplije, do 35 stepeni Foto: pixabay Do kraja juna će vreme u Srbiji biti veoma toplo, s maksimalnom temperaturom od 33 do 38 stepeni, a u četvrtak i petak će ponegde temperatura biti do 40 stepeni Celzijusa, upozorio je danas Hidrometeorološki zavod Srbije.U Srbiji se sutra predviđa pretežno sunčano i toplije, popodne […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук