SA LEPIM VREMENOM „OŽIVELA“ I ŠUMSKA STAZA ZDRAVLJA PREKO JELICE

Šumska staza zdravlja od manastira Ježevica do vrha Jelice, sa dolaskom proleća, pobudila je veliko interesovanje velikih ljubitelja prirode i zdravih stilova života. Medju njima su i planinari beogradskog „Železničara“, koji su, uprkos pandemiji korone, odlučili da iskoriste ovaj vikend da provedu vreme u ovom nedovoljno poznatom, ali izuzetno interesantnom delu Srbije koji je, osim po lepoti svog krajolika, prepoznatljiv i po gostoljubivosti meštana.



Mirjana Prokić, potpredsednica Planinarskog društva „Železničar“, juče je u Ježevicu dovela veliku grupu planinara iz Beograda, kako bi uživali u šumskoj stazi zdravlja. Sumirajući utiske o provedenom danu u predivnoj prirodi, rekla nam je da mnogi gradjani Srbije žive u pogrešnom uverenju da nema kvalitetnog odmora bez odlaska na neke popularne destinacije u inostranstvu, a da pri tome ne poznaju dovoljno dobro sopstvenu zemlju koja ima šta da ponudi i domaćim i stranim turistima, posebno kada je reč o netaknutoj prirodi, bogatoj tradiciji, kulturno-istorijskim spomenicima, ali i ukusnoj hrani pripremljenoj na tradicionnalni način i neponovljivoj gostoljubivosti našeg naroda.

-Кoreni me vežu za čačanski kraj i raduje me što planinarima našeg udruženja mogu da pokažem mesto iz koga potičem i podelim sa njima čarobnu lepotu ovog kraja i gostoljubivost meštana Ježevice. Prepešačili smo 18 kilometara. Imali smo lepo vreme, ali je na pojedinim deonicama staze bilo i snega, što je za nas predstavljalo dodatni izazov. Кo voli planinarenje i priridu, šumska staza zdravlja, koja se proteže od Ježevice do vrha Jelice, predstavlja odličan izbor, nije mnogo naporna, nema nekih prevelikih uspona, ali bez obzira na to zahteva odredjeni stepen kondicije. Boravak u prirodi je pravi lek za teskobu koju svaki čovek nosi u duši u ovim pandemijskim uslovima. Naše planinarsko društvo ima više od hiljadu članova – istinskih zaljubljenika u prirodu i koristimo svaku priliku da slobodno vreme provedemo najkvalitetnije što možemo, čak i u uslovima pandemije. Priroda nam pruža prostranstvo, tako da nam je sasvim lako da medjusobno održavamo distancu i na taj način ispoštujemo epidemiološke mere koje su na snazi – rekla je za „Čačanski glas“ potpredsednica Planinarskog društva „Železničar“.



Eko-staza od manastira Ježevica do Grujinih livada i vrha Jelice iznosi 16,5 kilometara. U saradnji sa Planinarskim društvom “Кablar”, oko 80 odsto njene putanje obeleženo je osnovnom planinarskom markacijom – putokazima za pešake i bicikliste, a iza ovog veoma korisnog projekta stoje meštanke Ježevice, okupljene u Udruženju „Evgenija“, koje su odlučne u nameri da ožive svoje selo iz koga je u ranijem periodu mnogo ljudi otišlo put urbanih sredina. Da je njihova ideja bila i te kako korisna, najbolje svedoči činjenica da, iz vikenda u vikend, šumska staza zdravlja privlači sve veći broj posetilaca.



Nataša Vujašević, potpredsednica udruženja “Evgenija”, inače i idejni tvorac ekološke staze preko planine Jelice, ističe da je njihovo selo postalo veoma interesantno mesto za članove brojnih planinarskih društava, ali i druge posetioce iz susednih gradova i opština, koji u uslovima pandemije žele da bar jedan dan provedu u prirodi, uživajući u njenoj čistoti, lepoti, prostranstvu i miru koji nudi.

V. S.