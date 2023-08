Sabor u Pranjanima dobio nove pobednike u juniorskoj kategoriji, Milan Šišić i David Marković ovenčani nagradama

Foto: RINA

Gornji Milanovac – Podizanjem saborske zastave i intoniranjem saborske himne, pesme „Svilen konac” u gornjomilanovačkom selu Pranjani počeo peti, jubilarni Sabor violinista Srbije. Za razliku od prethodna četiri Sabora, ove godine izostalo je takmičenje seniora, koji će se danas takmičiti, ili kako je to iz organizacije rečeno, „nadsviravati” za prvo majstorsko pismo koje će biti izdato u Pranjanima.

Glavni takmičarski deo prvog dana Sabora bilo je takmičenje u juniorskim kategorijama i to u kategoriji od 8 do 12 godina, od 12 do 15 godina i od 15 do 20 godina.

Najbolji, najmladji violinista Srbije, tačnije pobednik u kategoriji od 8 do 12 godina jeste David Djordjević.

Najbolja u kategoriji od 12 do 15 godina jeste Miljana Štrbac.

Pesmu je najbolje odsvirao Andreja Lazarević, dok je nagradu za najizvornije muziciranje odnela Emilija Jelić. Dušan Spasojević najbolje je odsvirao kolo.

Kada su u pitanju glavne nagrade, nagrada Najbolji mladi violinista Srbije i Zlatna violina, one su otišle u ruke Milana Šišića, odnosno Davida T. Markovića.

Što se tiče seniorskog dela takmičenja, ono je ove godine izostalo, jer će se drugog dana Sabora, 12 najboljih violinista Srbije „nadsviravati” za prva majstorska pisma koja će biti izdata na Saboru violinsita u Pranjanima, a dobitnici tih pisama, odnosno zvanja majstora violine tom nagradom završavaju svoj takmičarski vek na Saboru.

Inače, domaćin ovogodišnjeg Sabora jeste proslavljeni glumac i reditelj Radoš Bajić, koga za Pranjane i čitav suvoborski kraj vezuje i njegov najnoviji film, „Heroji Halijarda”, koji govori o najvećoj akciji spašavanja savezničkih pilota iza naprijateljskih linija u Drugom svetskom ratu. Radnja filma kao i samo snimanje dogodili su se upravo u Pranjanima na poljani u zaseoku Galovići, na mestu na kome je pre par godina podignut novi „gorski aerodrom”, čime su Pranjani postali jedino srpsko selo koje se može podičiti i svojim aerodromom.

Izvor: RINA