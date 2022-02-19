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ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС!!!

G. D.

  ПОСЛОДАВАЦ: „ИНХРОМ“ ДОО АДРЕСА:  КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ IV/49,  ЧАЧАК Телефон: 063/1065-943  E-mail: sales@inox.co.rs Лице за контакт: ДРАГИША ЏЕЛЕБЏИЋ     Назив посла:БРАВАР-ВАРИОЦ Број тражених извршилаца: 1 (један)   Образовање: без обзира на занимање Радно искуство: без обзира на радно искуство Посебна знања: варење МИГ техником Врста запослења: на одређено време   Место рада. Чачак Трајање […]
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ОГЛАСИ, 19. НОВЕМБАР

G. D.
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„NEKA SE SVAKO DETE RADUJE BOŽIĆU“

G. D.

PODELA BOŽIĆNIH PAKETIĆA U SKLOPU HUMANITARNE AKCIJE „NEKA SE SVAKO DETE RADUJE BOŽIĆU“ 5. 1. 2018, 12h U petak 5. januara, od 12 časova, u velikoj sali Doma kulture u Čačku biće organizovana podela božićnih paketića i skupljenih donacija deci slabijeg imovinskog stanja iz Čačka i okoline u sklopu humanitarne akcije „Neka se svako dete […]

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