Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено СЕДАМ БЕБА, ЧЕТИРИ ДЕЧАКА И ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ.
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ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС!!!
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ОГЛАСИ, 19. НОВЕМБАР
„NEKA SE SVAKO DETE RADUJE BOŽIĆU“
PODELA BOŽIĆNIH PAKETIĆA U SKLOPU HUMANITARNE AKCIJE „NEKA SE SVAKO DETE RADUJE BOŽIĆU“ 5. 1. 2018, 12h U petak 5. januara, od 12 časova, u velikoj sali Doma kulture u Čačku biće organizovana podela božićnih paketića i skupljenih donacija deci slabijeg imovinskog stanja iz Čačka i okoline u sklopu humanitarne akcije „Neka se svako dete […]